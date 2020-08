Ngày 13-8, TAND tỉnh Long An đã đưa ra xét xử bị cáo Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.



Tại phiên tòa,vắng mặt 5 người có quyền và nghĩa vụ liên quan và 6 nhân chứng, ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Trong đó, có đại diện pháp luật của Công ty TNHH TM-DV Đông Nam Á - đây là nhà thầu chính trong dự án lắp đặt hệ thống camera dẫn đến việc ông Liêm bị khởi tố. Đồng thời, quá trình điều tra có nhiều điều chưa làm rõ, do đó các luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị Tòa trả hồ sơ để tiếp tục điều tra.

Ngoài ra, các luật sư còn cho rằng trong quá trình điều tra chưa lấy lời khai của nguyên đơn dân sự là UBND tỉnh Long An. Đồng thời cần có ý kiến của một số thành phần liên quan như Thanh tra tỉnh Long An, công ty kiểm toán, định giá...

Sau khi nghe ý kiến của người bào chữa và bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.



Ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An tại phiên tòa

Ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Theo cáo trạng, từ tháng 10-2007 đến tháng 2-2017, ông Liêm được giao làm chủ đầu tư xây dựng dự án bốn cơ quan (Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm- mỹ phẩm, Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Pháp y và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) với nhiều gói thầu.



Tháng 4-2014, Công ty TNHH TM-DV Đông Nam Á (trụ sở tại Long An) trúng thầu lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh có xuất xứ Nhật Bản, hiệu Sony cho công trình với giá hơn 1,9 tỉ đồng. Ông Liêm biết rõ các thiết bị được nhà thầu nhập về để thi công lắp đặt bị thay đổi về nguồn xuất xứ hàng hóa so với hợp đồng đã ký kết.

Trong đó, camera xuất xứ Nhật Bản được đổi sang xuất xứ Trung Quốc, đầu ghi kỹ thuật số xuất xứ Nhật Bản được đổi sang xuất xứ Đài Loan, màn hình xuất xứ Nhật Bản được thay đổi sang màn hình xuất xứ Malaysia và ổ cứng lưu trữ xuất xứ Mỹ được đổi sang xuất xứ Thái Lan.

Tuy nhiên, ông Lê Thanh Liêm không điều chỉnh, phê duyệt lại dự toán để làm cơ sở điều chỉnh lại giá trị hợp đồng đã ký kết dẫn đến vi phạm quy định gây thất thoát ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 910 triệu đồng.

Các cơ quan tố tụng xác định Lê Thanh Liêm là người đại diện chủ đầu tư theo pháp luật đã để xảy ra sai phạm, làm thất thoát ngân sách nhà nước nên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Với sai phạm này, ông Lê Thanh Liêm bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố theo điểm d, khoản 2, Điều 156, Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 3 đến 12 năm tù.

Trước đó, ông Lê Thanh Liêm đã có nhiều đơn từ kêu oan gửi đến nhiều cơ quan liên quan, đồng thời có đơn tố cáo đến các cơ quan quản lý Nhà nước cấp cao, cho rằng một số cá nhân có dấu hiệu tổ chức giám định tư pháp sai quy định, ngụy tạo chứng cứ, làm sai lệch hồ sơ vụ án.