Xét xử thiếu úy tạt axit vợ sắp cưới: Tòa tuyên án 6 năm tù

19/07/2019 14:24

Trưa 19-7, TAND quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, ngụ quận Thanh Khê, nguyên thiếu úy công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng) 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích. HĐXX cũng buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 600 triệu đồng.



Tại tòa, Hải khai do phát hiện tin nhắn tình cảm giữa vợ sắp cưới và một đồng nghiệp nam nên nảy sinh bực tức và thiếu kiềm chế. Trước khi thực hiện tạt axit, Hải đã đánh vợ 2 lần sau khi đọc được tin nhắn. Ngoài ra, Hải cũng cho rằng, việc phát hiện tin nhắn là do "tình cờ" chứ không phải là bị cáo cố tình kiểm soát vợ mình.

Nguyễn Trương Nam Hải được dẫn giải ra xe đưa về trại giam sau phiên xử sơ thẩm sáng 19-7

Bị cáo cũng cho rằng, bản thân không biết được tác hại thực sự của axit và hành vi tạt axit lên vợ chỉ là để cảnh cáo về chuyện tin nhắn tình cảm với người đàn ông khác. Hải phủ nhận chuyện dùng axit là để hủy hoại gương mặt của vợ.

Cũng tại phiên tòa, ba của V. cho rằng hành động của Hải là hết sức dã man, cố tình hủy hoại dung nhan của con gái ông. "Hải là người có chuyên môn trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, lẽ ra bị cáo hiểu rõ tác hại và cách sơ cứu tại chỗ nếu dính phải axit nhưng đằng này, gây án xong Hải vẫn thản nhiên, không có ý muốn cứu chữa cho con gái tôi. Để từ khi xảy ra vụ việc tới khoảng 20 phút sau xe cấp cứu mới tới đưa V. đi bệnh viện" – Ba của V. bức xúc.

Khi chủ tọa cho phép bị cáo nói lời sau cùng trước khi tuyên án, Hải bày tỏ lời xin lỗi tới gia đình bị hại, gia đình bị cáo cùng các đồng nghiệp đã công tác trong Phòng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng.

Nhận định hành vi phạm tội của Hải là hết sức nguy hiểm, gây thương tích vô cùng nghiêm trọng đối với nạn nhân, tuy nhiên xét bị cáo có nhân thân tốt, gia đình có công cách mạng nên HĐXX đã tuyên phạt mức án trên.

Theo cáo trạng của VKSND quận Thanh Khê, bị cáo Nguyễn Trương Nam Hải đăng ký kết hôn cùng chị L.T.L.V (SN 1995, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) vào cuối 2017 nhưng chưa tổ chức lễ cưới.



Thương tích của chị V. sau bị tạt axit là 46%, hiện đang được chăm sóc đặc biệt nên không thể tham dự phiên tòa

Do nghi ngờ V. có quan hệ tình cảm với người khác, Hải ghen tuông nên này sinh ý định mua axít về để tạt V. Khoảng 10 giờ ngày 31-12-2018, Hải điều khiển xe máy đến một cửa hàng trên đường Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng hỏi mua axít.

Hải nói với nhân viên bán hàng là mua axit về để vệ sinh sàn đá. Do cửa hàng không bán lẻ nên Hải mua 1 can 38 lít axít sunfuric đậm đặc 98% với giá 380 ngàn đồng đem về nhà. Đến 9 giờ 45 phút ngày 1-1, Hải rót khoảng 300ml từ can 38 lít vào một bình nhựa hình trụ tròn màu xanh cốm, dung tích khoảng 750ml, bỏ vào một túi ni lông màu đen rồi điều khiển xe đến nhà chị V.

Khi đến nhà V, Hải nói với ông Vũ (ba V.) là muốn gặp con gái ông để nói chuyện. Khi nghe ba gọi, V. từ trên lầu 2 xuống và đi vào bếp lấy nước uống. Lúc này, Hải lấy bình axít mang vào tạt thẳng vào mặt và người V. gây bỏng.

Khi tạt xong, bình axit tuột khỏi tay Hải, văng vào người V. rồi rơi xuống đất. Một vài giọt axit văng trúng phần cổ của ông Vũ và bà Lạc (ba mẹ V.) gây bỏng nhẹ. Sau đó, ông Vũ hô hoán hàng xóm đến giúp và báo công an. Kết quả giám định thương tích, chị V. bị thương tích là 46%.

Tin-ảnh: B.Vân