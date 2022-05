Đề nghị truy tố ông Cao Minh Quang

Ngày 13-5, Bộ Công an đã đề nghị truy tố bị can Cao Minh Quang (nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế), Dương Huy Liệu (nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính - Bộ Y tế) cùng 2 bị can khác về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Liên quan đến vụ án, ông Lương Văn Hóa (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Dược Cửu Long) và 2 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Năm 2006, để phòng chống dịch cúm H5N1, Bộ Y tế giao 4 doanh nghiệp sản xuất 20 triệu viên Oseltamivir, trong đó Công ty Dược Cửu Long sản xuất 5 triệu viên. Ông Dương Huy Liệu cùng các bị can khác đại diện cho Bộ Y tế ký hợp đồng kinh tế đặt hàng Công ty Dược Cửu Long sản xuất 5 triệu viên Oseltamivir, tổng trị giá gần 146 tỉ đồng. Trong hợp đồng và phụ lục có quy định: "Công ty Dược Cửu Long tiếp tục đàm phán với nhà cung cấp để được giảm giá nguyên liệu Oseltamivir. Trường hợp đàm phán sẽ báo cáo Bộ Y tế và Bộ Tài chính để liên bộ xem xét điều chỉnh giá thành sản xuất và tổng giá trị hợp đồng".

Công ty Dược Cửu Long nhập 520 kg nguyên liệu tổng trị giá 9,1 triệu USD đã thanh toán 5,2 triệu USD. Số còn lại hơn 3,8 triệu USD đã được đối tác giảm giá nhưng Công ty Dược Cửu Long không báo cho Bộ Y tế. Các bị can trong vụ án bị cáo buộc không kiểm tra, đánh giá việc điều khoản đàm phán giảm giá nên không phát hiện Công ty Dược Cửu Long được giảm giá mua nguyên liệu số tiền hơn 3,8 triệu USD để thu hồi về cho Bộ Y tế, gây thiệt hại tài sản nhà nước.