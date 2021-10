Sáng 29-10, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với 3 bị cáo, gồm: Lê Anh Dũng (56 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh, ngụ tại TP HCM), Phan Bùi Bảo Thi (51 tuổi, nguyên Trưởng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung-Tây Nguyên; ngụ tại TP Đà Nẵng), ông Nguyễn Huy (44 tuổi, nguyên cán bộ công an tỉnh Quảng Trị) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331, Bộ Luật Hình sự.



3 bị cáo lần lượt từ trái sang phải là Phan Bùi Bảo Thi, Lê Anh Dũng và Nguyễn Huy

Theo cáo trạng, vào khoảng đầu năm 2020, ông Lê Anh Dũng liên hệ, xin một tài khoản facebook tên Thu Hà rồi trao đổi với ông Phan Bùi Bảo Thi (là nhà báo) về cách thức viết bài, đăng tải để nói xấu ông Trần Đức Việt (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị).

Do có nhiều mối quan hệ nên ông Thi đã thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình nội bộ công an tỉnh này và cá nhân ông Trần Đức Việt. Sau đó, kết hợp với những thông tin do Dũng cung cấp, ông Thi tiến hành biên tập thành các bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu đối với ông Việt rồi gửi sang email của ông Dũng và ông này đăng tải lên facebook Thu Hà. Khi facebook trên bị lỗi, ông Dũng tiếp tục gửi các bài viết để đăng tải facebook Hoàng Lê.

Tháng 7-2020, ông Việt nghỉ hưu nên Dũng và Thi bàn với nhau hạn chế viết bài về ông Việt mà chuyển hướng thu thập thông tin, viết bài về một số lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Ông Thi tìm kiếm, thu thập các thông tin và kết hợp với các thông tin do Dũng chuyển đến, tiến hành biên tập các nội dung, từ ngữ mang tính xuyên tạc, nói xấu một số lãnh đạo tỉnh Quảng Trị như ông Nguyễn Văn Hùng (thời điểm này là Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, nay là Bộ trưởng Bộ VHTT&DL), ông Võ Văn Hưng (Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh), ông Lê Đức Tiến (Phó Chủ Tịch UBND tỉnh), ông Đỗ Văn Bình (Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh). Sau đó, ông Thi gửi qua email để ông Dũng chuyển cho facebook Hoàng Lê đăng tải lên fanpage QUẢNG TRỊ 357.

Tháng 11-2020, ông Nguyễn Huy (đang công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị) gặp ông Dũng và biết được Dũng và Thi đứng sau facebook Thu Hà, fanpage QUẢNG TRỊ 357. Ông Huy đã tìm kiếm, thu thập thông tin về nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị cũng như thông tin về một số lãnh đạo tỉnh, kết hợp với thông tin do Dũng cung cấp, tiến hành soạn thảo một số bài viết có nội dung, từ ngữ xuyên tạc, nói xấu các cá nhân nói trên. Các bài viết này sau đó đăng tải lên facebook Thu Hà và fanpage QUẢNG TRỊ 357...

Nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Trị vắng mặt có lý do trong phiên tòa xét xử

Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2020 đến tháng 2-2021, ông Lê Anh Dũng, Phan Bùi Bảo Thi và Nguyễn Huy đã có hành vi thu thập thông tin tài liệu, biên tập, đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu, xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của một số cá nhân lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.



Theo thống kê, từ ngày 28-4-2020 đến 1-2-2021, trên facebook Thu Hà, Hoàng Lê và fanpage QUẢNG TRỊ 357, QUẢNG TRỊ 197 đã đăng tải 79 bài viết. Trong đó, ông Thi đi biên tập 53 bài viết, ông Huy đã biên tập 26 bài viết và các bài này do ông Dũng trực tiếp nhận để chuyển cho facebook Hoàng Lê đăng tải.



Cơ quan chức năng xác định, hành vi nêu trên của Lê Anh Dũng, Phan Bùi Bảo Thi và Nguyễn Huy là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn, cần phải được xử lý nghiêm minh bằng pháp luật để răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

Theo ghi nhận, trong phiên tòa sáng nay, các bị hại là lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đều vắng mặt có lý do.