Ngày 22-8, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) đã diễn ra xét xử sơ thẩm đối với bị can Đào Việt Cường (SN 1979 trú tại TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) về tội Cố tình gây thương tích theo Điều 134 Bộ Luật hình sự.



Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát (VKS) Hà Giang cho biết phiên toà ngày 22-8 vắng nhiều người, đặc biệt bên bị hại và luật sư của bị hại cũng xin đơn hoãn phiên toà. Do vậy, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người bị hại VKS đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) hoãn phiên toà. Sau khi hội ý, HĐXX đồng ý hoãn phiên toà đến 20-9.

Theo cáo trạng, trưa ngày 2-5-2018, Đào Việt Cường có làm đám giỗ cho anh trai tại nhà riêng. Trong các khách mời có Trịnh Văn Khánh (SN 1988, trú tại TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang); Hoàng Trung Kiên, (SN 1975, TP Tuyên Quang) và Đào Đình Hưởng (SN 1987, trú tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) cùng nhiều người khác. Ăn uống xong, Kiên đi ra võng trước cửa nhà nằm còn Hưởng mang cơm ra cổng cho chó ăn.

Bị cáo Đào Việt Cường tại phiên toà

Khoảng 13 giờ 20 phút chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hào (SN 1963 hàng xóm của Cường) đi câu cá qua nhà Cường thì bị đàn chó nhà Cường vừa đuổi, vừa sủa. Sau đó, ông Hào đã rút trong túi câu ra một chiếc dao khua khua phía trước để doạ đàn chó. Tại đây, 2 bên có lời qua tiếng lại, và xảy ra xô xát với nhau. Trong quá trình xô xát Cường đã đấm vào phần bụng ông Hào, làm bao dao bằng gỗ có đựng con dao nhọn rơi xuống đất. Sau đó, Cường đã cầm con dao nhọn của ông Hào vào nhà.

Bị đánh đau, ông Hào không đi câu tiếp mà quay về nhà. Đến tối cùng ngày, ông Hào kêu đau bụng, khó thở đã được gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Sau đó, cấp cứu được 30 phút thì ông Hào tử vong.

Đáng chú ý, theo tài liệu điều tra tại cơ quan điều tra Cường nhiều lần thay đổi lời khai. Cụ thể, trong hai ngày 14 và ngày 15-6-2018, Cường đã khai khoảng 12 giờ, ngày 2-5-2018, do ông Hào đi qua cửa nhà đường bị chó sủa và đuổi đã cầm 1 con dao có cả bao dao bằng gỗ vừa đi vừa vung con dao đuổi chó vừa chửi. Sau đó, Cường đấm vào vùng trước ngực ông Hào.

Tuy nhiên, ngày 6-9-2018, bị can Cường lại cho rằng biết con trai của Hưởng bị chết và bị Công an dọa cho chuyển trại nên bị can đã nhận tội thay cho Hưởng. Cụ thể, khi thấy ông Hào dơ dao lên, Cường đã dùng hai tay giằng lại. Cường và Kiên lao vào ôm và ghì ông Hào thì Hưởng lao từ phía sau lên dùng tay đấm ông Hào rồi Hưởng dùng chân đá vào ngang người phía trước ông Hào. Sau đó, ông Hào bỏ tay khỏi dao, Cường cầm con dao đi vào trong nhà, hiện nay dao ở đâu không biết.

Tuy nhiên, theo trích xuất từ Camera thu giữ tại nhà Cường, lúc 13 giờ 21 phút ông Hào đi ngang qua nhà Cường đã rút từ trong túi ra một vật giống một chiếc dao, phía sau ông Hào lúc này xuất hiện Hưởng đang cho chó ăn. Đi một đoạn thì xuất hiện Cường cởi trần, mặc quần đùi rằn ri và chỉ tay về hướng ông Hào. Ngay sau đó, thì Kiên đã chạy từ cổng về hướng Cường. Đến 13 giờ 27 phút Cường quay về công nhà tay trái cầm vật có hình dáng màu sắc giống với vật mà ông Hào cầm theo mang về nhà.

Như vậy, lời khai của Hưởng mâu thuẫn với những tài liệu, nhân chứng và hình ảnh được trích xuất từ camera thu giữ nhà Cường. Qua đó, VKSND Hà Giang cho rằng, lời khai và bản tường trình của bị can Cường trong các ngày 14 và 15-6-2018 là phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án, phù hợp với hình ảnh trích xuất từ Camera...

Đáng chú ý, về nhân thân đối tượng Cường có nhiều "thành tích" bất hảo như: tháng 3-2001 bị Công an Thị xã Hà Giang bị xử lý hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng; Ngày 31-1-2002 bị TAND Thị xã Hà Giang xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi gây rối trật tự công cộng; Ngày 16-9-2008 bị TAND Thị xã Hà Giang xử phạt 7 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; Ngày 12-3 bị TAND tỉnh Hà Giang xử phạt 6 tháng tù về hành vi Cố ý gây thương tích…