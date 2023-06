Sáng 30-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Thu Hương (45 tuổi, trú phường Phú Tài, TP Phan Thiết; biệt danh Hương "3 láo") để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đọc quyết định bắt tạm giam Phạm Thị Thu Hương. Ảnh: PT

Theo tài liệu điều tra, tháng 10-2020, bà Hương cùng Huỳnh Văn Dưỡng, Phạm Thị Bích Xuân và 4 người khác đến nhà của chị N.T.M.M để đòi khoản nợ 200 triệu đồng.

Đến nơi không gặp chị M., nhóm của bà Hương thấy chị H. (em dâu của M., đang mang thai) đứng gần xe máy SH Mode (thuộc sở hữu của chị H.), nên bà Hương chỉ đạo những người đi cùng "lấy xe này về cho tao, xe này M. nó sử dụng đến nhà tao...". Sau đó, xe máy này bị nhóm bà Hương lấy đi. Kết quả định giá tài sản chiếc xe là 56 triệu đồng.

Tháng 8-2022, TAND TP Phan Thiết tuyên phạt Phạm Thị Thu Hương 4 năm tù cùng 2 đồng phạm là Huỳnh Văn Dưỡng 3 năm 6 tháng tù và Phạm Thị Bích Xuân 3 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Sau đó, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại.

Trong suốt thời gian vụ án được điều tra và đưa ra xét xử, Hương được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, xét thấy hành vi phạm tội của Hương là cầm đầu, khởi xướng, tội phạm rất nguy hiểm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đã thay đổi pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" thành "bắt bị can tạm giam" 4 tháng và được Viện KSND cùng cấp phê duyệt.