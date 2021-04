Đêm 25-4, Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Điệp Văn Mạnh (SN 1992, trú tại xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), là một trong những nghi phạm đã đập phá xe ôtô của vợ chồng ông Vũ Văn Q. và bà Doãn Thị N., tại Km 193+500 QL18, thuộc thôn Cái Kỳ, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, rồi hành hung, gây thương tích cho đôi vợ chồng này.



Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5-4, ông Vũ Văn Q. (SN 1964, trú tại khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe ôtô mang BKS 30F-285.xx chở vợ là Doãn Thị N. từ Hải Phòng đi Móng Cái. Khi đi đến địa phận xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả thì xe ôtô mang BKS 14A-542.84 đi sau cùng chiều xin vượt, nhưng do không đủ điều kiện, ông Q. chưa cho xe này vượt.



Điệp Văn Mạnh khai nhận tại cơ quan công an

Sau đó, xe ôtô BKS 14A-542.84 đuổi theo phía xe ông Q. đến Km 193+500 QL18, thuộc thôn Cái Kỳ, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh thì vượt lên, chặn trước đầu xe ôtô do ông Q. điều khiển và va chạm vào phần ba-đờ-sốc trước bên trái xe ôtô này.

Tiếp đó, 2 thanh niên từ trên xe ôtô BKS 14A-542.84 xuống dùng chân đạp vào xe ôtô 30F-285.xx làm vỡ kính chắn gió trước, bẹp lõm cánh cửa lái, cánh cửa sau bên lái, hông xe và cốp xe phía sau. Ngoài ra, 2 thanh niên này còn dùng tay, chân đánh ông Q. và bà N. gây thương tích.

Sau khi đập phá tài sản, gây thương tích cho vợ chồng ông Q., bà N., nhóm thanh niên này đã lên xe bỏ chạy về phía xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả.

Ngày 7-4, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, định giá tài sản bị thiệt hại là xe ôtô 30F-285.xx. Đồng thời, tiến hành xác minh, truy nóng nhóm đối tượng đã gây ra vụ việc trên.

Bước đầu xác định các đối tượng đi trên xe ôtô 14A-542.84 gồm: Tô Văn Mạnh (tên gọi khác là Hùng, SN 1989) là chủ xe; Điệp Văn Mạnh (SN 1992); Tạ Ngọc Ánh (SN 1995); Lê Kim Cương (SN 1985) và Hà Văn Sơn (SN 1988), cả 5 người đều trú tại xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả.

Công an huyện Tiên Yên đã triệu tập Cương, Sơn, Ánh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Yên làm việc. Tại đây, các đối tượng khai nhận người trực tiếp đập phá tài sản và hành hung vợ chồng ông Q., bà N. là Điệp Văn Mạnh và Tô Văn Mạnh (Hùng). Tuy nhiên, sau khi gây ra vụ việc trên, cả 2 người này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự kiên trì vận động của người thân đối tượng, sáng 8-4, Tô Văn Mạnh đã đến Công an huyện Tiên Yên tự thú.

Cũng trong ngày 8-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự "cố ý làm hư hỏng tài sản" , tạm giữ hình sự đối với Tô Văn Mạnh; đồng thời ra lệnh truy nã đối với Điệp Văn Mạnh về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25-4, nhận được thông tin Mạnh sẽ có mặt tại quán điện tử phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, Công an Tiên Yên đã triển khai kế hoạch mai phục và bắt gọn đối tượng này khi vừa bước chân vào quán.