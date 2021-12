Ngày 7-12, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết vừa triệt phá thành công một băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy tại các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, quán cà phê… hoạt động từ TP Thủ Đức sang quận Bình Thạnh.



Đến nay, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố 3 đối tượng gồm: Nguyễn Doãn Hữu (SN 1992), Đào Công Thắng (SN 1995), cùng quê Nghệ An và Phan Văn Tuấn (SN 1989, quê Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Ngoài ra, cơ quan công an còn khởi tố 3 đối tượng khác gồm: Nguyễn Thành Hội (SN 1982), Trương Ngọc Phượng (SN 1983) và Trương Trường An (SN 1991), cùng quê Trà Vinh, về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hồ sơ điều tra, lúc 15 giờ 30 ngày 2-12, Công an quận Bình Thạnh phát hiện 6 thanh niên nghi vấn trộm cắp tài sản nên đưa về trụ sở lấy lời khai. Qua kiểm tra, công an thu giữ nhiều điện thoại di động, xe máy, dao kim loại, dao bầu, bình xịt hơi cay, búa… được cho là công cụ thực hiện trộm xe.

Tại cơ quan công an, Tuấn, Hữu và Thắng khai khoảng 12 giờ ngày 2-12, Thắng điện thoại rủ Hữu đi trộm xe máy. Khi đến một căn nhà trên đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, nhóm đối tượng tiếp cận rồi trộm 1 xe máy đậu bên lề đường. Sau đó, Thắng điện thoại cho Phượng hẹn gặp trên đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh để giao xe. Khi đang giao xe, cả nhóm bị công an kiểm tra hành chính và mời về trụ sở làm việc.

Hữu và Thắng còn khai cùng đồng bọn thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 24-11, Thắng điều khiển xe máy chở Hữu đi trộm xe. Khi đến quán cà phê The Coffee House trên đường Nguyễn Xí (phường 26), bọn chúng phát hiện xe máy dựng trên lề không có người trông coi nên dùng đoản phá khóa trộm xe. Tiếp đó, 9 giờ 20 phút ngày 28-11, nhóm Thắng, Hữu và Tuấn trộm 1 xe SH Mode dựng trên vỉa hè trên đường Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh. 10 giờ 25 phút cùng ngày, bọn chúng trộm 1 xe SH Mode trước cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh.

Khoảng 10 giờ 50 phút, cả nhóm tiếp tục trộm một xe máy khác trước cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh.

Những phi vụ trộm xe thành công, nhóm đối tượng này móc nổi với Phượng, Hội và An bán lấy tiền tiêu xài. Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền tiêu thụ 4 xe máy trộm được ở trên là 31,7 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, băng trộm này rất manh động, sẵn sàng dùng bình xịt hơi cay, hung khí chống trả khi bị truy đuổi và là nỗi khiếp sợ của người dân trên địa bàn.