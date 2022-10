Ngày 6-10, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cho biết đã nhận bàn giao, tiếp tục xử lý 2 đối tượng côn đồ không cho đậu đỗ taxi tại Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng.



Trước đó, ngày 5-10, mạng xã hội xuất hiện clip về 2 người đàn ông hù doạ tài xế taxi truyền thống, không cho xe đậu đỗ, đón khách tại khu vực Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng.

2 đối tượng côn đồ, hăm dọa tài xế taxi truyền thống

Trong clip, 2 đối tượng này cho rằng vì ban ngày taxi đã đón khách nên ban đêm không có quyền vào đậu đỗ, đồng thời phải chia "thị phần" làm ăn.

Công an phường Hoà An, quận Cẩm Lệ đã xác định danh tính, mời P.M.Q (46 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê; nơi ở tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) và T.C.V (39 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận đều là tài xế xe công nghệ và đã có hành vi hăm dọa tài xế taxi truyền thống, không cho đậu đỗ vào ban đêm. Việc làm này được các đối tượng tự ý quy định và bắt các tài xế taxi truyền thống khi đến bến xe phải tuân theo.

Theo cơ quan chức năng, hoạt động vận tải tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng vẫn diễn ra bình thường, không giao cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào quản lý hay ngăn cản việc taxi đậu đỗ ban ngày hoặc ban đêm. Mọi hành vi trái quy định cần phản ánh đến cơ quan công an nơi gần nhất để được ngăn chặn và giải quyết kịp thời.