Phạt 1 nữ quản trị viên trang vé máy bay giá rẻ tung tin "nữ nhân viên lây nhiễm HIV cho 16 người"

Ngày 18-9, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP đã xử phạt 7,5 triệu đồng đối với P.T.N. (SN 1998, trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về hành vi Lợi dụng không gian mạng để tán phát tin giả, tin sai sự thật .



Nữ nhân viên tập đoàn nước ngoài bị tung tin đồn. Ảnh: F.B.

Ngày 25-7, lực lượng chức năng phát hiện trang Facebook "Net Việt Bay - Vé Máy Bay Giá Rẻ" đăng tải nội dung: "Công nhân C.T.D của tập đoàn nước ngoài ở Thái Nguyên bị nhiễm HIV và lây lan cho nhiều nam giới khác trong và ngoài công ty". Sau vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định N. là quản trị viên trang Facebook nêu trên đã đăng tải nội dung trên là bịa đặt, sai sự thật.

Tại cơ quan công an, N. khai động cơ đăng tải thông tin sai sự thật là tăng lượt like cho trang, phục vụ cho việc bán hàng.

Liên quan đến vụ tin đồn không đúng sự thật về nữ nhân viên một tập đoàn lớn của nước ngoài, có quan hệ và lây truyền HIV cho nhiều người, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ng.Đ.N.; N.H.Q; Ng.V.S. và Tr.V.T (cùng SN 1995, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên) cùng về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Cùng tội danh nêu trên, Cơ quan điều tra còn khởi tố 2 người phụ nữ là Ng.L.H. và Ng.Ng.H (cùng SN 1995, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên). 2 người phụ nữ này được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Trước đó, ngày 26-7, trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, có nhiều cá nhân đăng tải thông tin, hình ảnh, video văn hóa phẩm đồi trụy và danh sách lây nhiễm HIV gán ghép với nữ nhân viên một tập đoàn lớn gây hoang mang và bức xúc trong dư luận xã hội. Đại diện các cơ quan chức năng đã xác minh và khẳng định thông tin này sai sự thật.

Vào cuộc điều tra nhà chức trách xác định ngày 25-7, qua hội nhóm "Hội Trai Xinh Gái Đẹp một tập đoàn lớn" trên mạng xã hội Facebook và nhóm Zalo tên "Giáo án", N.H.Q (SN 1995, trú tại phường Tân Thành, TP Thái Nguyên, đang làm việc tại tập đoàn lớn) thấy 2 video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Trong đó, có thông tin, hình ảnh được cho là của một nữ giới làm việc tại tập đoàn này và đã lây nhiễm HIV cho nhiều người.

Sau đó, Q. dùng tài khoản nội bộ Công ty tìm kiếm và thu được kết quả thông tin, hình ảnh chân dung, số điện thoại nhân viên tên C.T.D.. Q. dùng điện thoại chụp 2 hình ảnh thể hiện ảnh chân dung và nhiều thông tin cá nhân người tên C.T.D., rồi chia sẻ lên nhóm Zalo "Giáo Án", khoảng 10 phút sau, nam thanh niên thu hồi hình ảnh. Tuy nhiên, 2 hình ảnh do Q. chia sẻ đã được lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong quá trình mở rộng vụ việc liên quan đến các đối tượng trong nhóm Zalo tên "Giáo Án", Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, gồm: N.H.Q. (chia sẻ 3 video có nội dung nghi vấn khiêu dâm, đồi trụy vào nhóm); Ng.Đ.N. (SN 1995, trú tại phường Lương Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ 1 video có nội dung nghi vấn khiêu dâm, đồi trụy vào nhóm; N.L.H. (SN 1995, trú tại phường Cam Giá, TP Thái Nguyên) chia sẻ 2 video có nội dung nghi vấn khiêu dâm, đồi trụy vào nhóm.