Thời sự

Phát biểu xúc động của cán bộ Công an TP Cần Thơ khi 114 lần hiến máu tình nguyện

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Câu chuyện về 114 lần hiến máu của một cán bộ Công an TP Cần Thơ trở thành nguồn cảm hứng về tinh thần "Vì nhân dân phục vụ"

Ngày 7-1, Công an TP Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện năm 2026, với sự tham gia của hơn 500 cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ Công an TP Cần Thơ xúc động với 113 lần hiến máu tình nguyện Vì nhân dân - Ảnh 1.

Cán bộ Công an TP Cần Thơ xúc động với 113 lần hiến máu tình nguyện Vì nhân dân - Ảnh 2.

Các đại biểu tham giạ buổi lễ phát động

Với chủ đề "Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu", chương trình thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Thượng tá Lê Bá Răng, Phó Trưởng Phòng Công tác chính trị của Công an TP Cần Thơ, cho biết: "Chương trình chia làm 3 đợt, mỗi đợt dự kiến thu về 560 đơn vị máu, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và truyền thống "Vì nhân dân phục vụ" của lực lượng công an nhân dân".

Tại buổi lễ, thượng úy Trần Văn Phú (cán bộ Công an xã Hỏa Lựu) đã có bài phát biểu xúc động.

Thượng úy Phú bày tỏ: "Tôi đã 113 lần tham gia hiến máu tình nguyện (tính đến sáng nay là lần thứ 114 - PV). Khi nhắc đến con số này, tôi luôn tự nhủ rằng đây không phải là thành tích cá nhân để tự hào, càng không phải là điều gì đặc biệt lớn lao, mà đơn giản chỉ là 113 lần tôi còn đủ sức khỏe, đủ điều kiện để được sẻ chia một phần sự sống của mình với những người đang cần".

Cán bộ Công an TP Cần Thơ xúc động với 113 lần hiến máu tình nguyện Vì nhân dân - Ảnh 3.

Thượng úy Trần Văn Phú tham gia hiến máu tình nguyện trong sáng nay

Thượng úy Phú cho hay mỗi lần hiến máu là một lần anh cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự cho đi, của trách nhiệm và của niềm tin mà nhân dân gửi gắm nơi người chiến sĩ công an.

Có những lần hiến máu trong điều kiện hết sức bình thường, nhưng cũng có những lần thượng úy Phú hiến máu là giữa đêm khuya, trong tình huống cấp cứu khẩn cấp, khi người bệnh đang đứng trước ranh giới mong manh của sự sống.

Cán bộ Công an TP Cần Thơ xúc động với 113 lần hiến máu tình nguyện Vì nhân dân - Ảnh 4.

Cán bộ Công an TP Cần Thơ xúc động với 113 lần hiến máu tình nguyện Vì nhân dân - Ảnh 5.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ tham gia hiến máu tình nguyện

"Trong những khoảnh khắc ấy, không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Nếu giọt máu của mình có thể giúp giữ lại sự sống cho người khác, thì đó là điều phải làm. Chính những trải nghiệm đó đã bồi đắp trong tôi niềm tin rằng: hiến máu tình nguyện không chỉ là một hành động nhân đạo, mà còn là một cách rất cụ thể để người chiến sĩ công an thực hiện lời thề "Vì nhân dân phục vụ"" - Thượng úy Phú bày tỏ.

