Phát Đạt bán toàn bộ vốn công ty con trị giá hơn 1.408 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Phát Đạt bán toàn bộ vốn công ty con trị giá hơn 1.408 tỉ đồng

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - HĐQT Bất động sản Phát Đạt thông qua chủ trương bán toàn bộ vốn tại công ty con thu về hơn 1.408 tỉ đồng.

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa công bố thông tin bất thường trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) về việc bán toàn bộ vốn trị giá hơn 1.408 tỉ đồng tại công ty con.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị (HĐQT) PDR vừa thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty CP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Bình Dương (Công ty Cao Ốc Bình Dương) thực hiện hai giao dịch liên quan đến Công ty CP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Thiên Long (Công ty Thiên Long).

Bất động sản Phát Đạt bán bán toàn bộ vốn công ty con trị giá hơn 1.400 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Đạt là người được HĐQT Ủy quyền trong việc tìm kiếm đối tác, đàm phán và ký hợp đồng

Theo đó, cho Công ty Cao ốc Bình Dương mua thêm hơn 18,961 triệu cổ phần sẽ được phát hành mới của Công ty Thiên Long, với giá trị theo mệnh giá là 189,614 tỉ đồng. Sau đó, chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu tại Công ty Thiên Long bao gồm cả toàn bộ cổ phần hiện đang sở hữu và cổ phần sẽ được mua thêm. Tức là tổng cộng toàn bộ hơn 140,839 cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là 1.408,39 tỉ đồng, sang cho nhà đầu tư trong nước hoặc ngoài nước. Sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu trên, Công ty Thiên Long không còn là công ty con của Công ty Phát Đạt.

HĐQT ủy quyền cho các cá nhân gồm Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT, ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng Giám đốc và Trần Thị Hường - Đại diện quản lý phần vốn góp kiêm Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cao Ốc Bình Dương, thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch chuyển nhượng.

Được biết, Công ty cao ốc Thiên Long là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 (Thuận An - Bình Dương cũ). Dự án có diện tích khoảng 1,8 ha, cao 39 tầng và 3-4 tầng hầm, với số lượng gần 2.700 căn hộ, shophouse.

Hay ngay trong tháng 9 vừa qua, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt cũng thông qua chủ trương bán một phần vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1, là công ty mà Phát Đạt góp 99% vốn thành lập tháng 9-2025 với vốn điều lệ chỉ 250 triệu đồng, trong đó Phát Đạt góp 99%, tương đương với 247,5 triệu đồng. 

Về cá nhân, vừa qua ông Nguyễn Văn Đạt đã bán xong 88 triệu cổ phiếu PDR, thu hơn 2.100 tỉ đồng khiến nhiều cổ đông lo lắng. Sau giao dịch đó, ông Đạt còn sở hữu 271,8 triệu đơn vị (27,7%). 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3-11, cổ phiếu PDR của Phát Đạt giảm sâu 5,1%, còn 21.300 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan

Cổ đông lo lắng khi chủ tịch Phát Đạt đăng ký bán đến 88 triệu cổ phiếu

Cổ đông lo lắng khi chủ tịch Phát Đạt đăng ký bán đến 88 triệu cổ phiếu

(NLĐO)- Chủ tịch Phát Đạt đăng ký bán 88 triệu cổ phiếu PDR ngay sau lễ, khiến nhà đầu tư lo lắng.

Phát Đạt muốn bán công ty con ngàn tỉ ở Bình Định

(NLĐO)- Phát Đạt muốn chuyển nhượng toàn bộ 94% vốn tại Công ty Ngô Mây (Bình Định) có vốn điều lệ 1.120 tỉ đồng.

Con trai Chủ tịch Phát Đạt muốn bán sạch cổ phiếu PDR

(NLĐO)- Ông Nguyễn Tấn Danh đăng ký bán sạch 3,4 triệu cổ phiếu PDR của Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt vì nhu cầu cá nhân.

bất động sản tổng giám đốc Phát Đạt Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo