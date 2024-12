Phát động cuộc thi sáng tác phòng, chống tác hại thuốc lá

Sáng 19-12, tại Hà Nội, Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác bài hát về phòng, chống tác hại của thuốc lá - Cuộc sống không khói thuốc.

Cuộc thi nhằm sáng tạo các ca khúc tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, tác hại của hút thuốc thụ động, kêu gọi mọi người không hút thuốc, bỏ thuốc để cùng nhau xây dựng môi trường sống trong lành không khói thuốc lá...

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại lễ phát động cuộc thi sáng tác bài hát về phòng, chống tác hại của thuốc lá



Phát biểu khai mạc, GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh lý nguy hiểm như ung thư phổi, bệnh tim mạch, đột quỵ, cũng như nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác.

Ước tính năm 2022, thiệt hại kinh tế đối với xã hội do hút thuốc lá chủ động và thụ động gồm chi phí khám chữa bệnh, tổn thất năng suất lao động do mắc bệnh và tử vong sớm bởi hút thuốc lá chiếm 1,14% GDP (tương đương 108,7 ngàn tỉ đồng). Chi phí này cao gấp 5 lần so với nguồn thu từ thuế thuốc lá mang lại.

Cùng đó, với sự xuất hiện tràn lan của thuốc lá mới, điển hình là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong khoảng thời gian gần đây đã gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, để nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá không thể không kể đến tầm quan trọng của công tác truyền thông và các hoạt động văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc.

Thuốc lá điện tử được bày bán với nhiều hình thức bắt mắt

"Âm nhạc có khả năng truyền tải thông điệp, cảm xúc và tạo sự thay đổi trong suy nghĩ, hành động của mỗi người. Năm 2005, Bộ Y tế cũng đã tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về phòng, chống tác hại thuốc lá, thu hút 300 bài dự thi. Các ca khúc này được sử dụng rộng rãi trong truyền thông thời gian qua, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi cộng đồng"- Thứ trưởng Thuấn nói.

Cuộc thi dành cho tất cả nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam, không hạn chế độ tuổi.

Thời gian xét giải từ ngày 21-4-2025 đến 10-5-2025. Ban tổ chức không xem xét giải đối với tác phẩm sao chép, mô phỏng ý tưởng và giai điệu, lời ca của các tác giả trong và ngoài nước; các tác phẩm được sáng tác dàn dựng thể hiện bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo…