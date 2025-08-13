Chiều 13-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo, phát động Cuộc thi sáng tạo Video/clip "Ấn tượng Du lịch Việt Nam".

Ký kết hợp tác tại “Cuộc thi sáng tạo Video/clip “Ấn tượng Du lịch Việt Nam” chiều 13-8 tại Hà Nội

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số VH-TT-DL, Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VH-TT-DL, Trưởng BTC cuộc thi, cho biết cuộc thi được tổ chức với mong muốn quảng bá, định vị hình ảnh Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn, chất lượng, bền vững với thiên nhiên hùng vĩ, với nền văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc, đa dạng các loại hình du lịch, nghỉ dưỡng và các dịch vụ du lịch ngày càng được hoàn thiện.

"Trong bối cảnh cạnh tranh du lịch quốc tế ngày càng gay gắt, việc tạo ra những sản phẩm truyền thông hấp dẫn, giàu cảm xúc, có tính lan tỏa cao là yếu tố then chốt. Công nghệ số và các nền tảng mạng xã hội đã trở thành công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta truyền tải hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và dịch vụ du lịch Việt Nam tới hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu người trên toàn cầu chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Cuộc thi sáng tạo Video/clip "Ấn tượng Du lịch Việt Nam" đi đúng hướng với chiến lược chuyển đổi số ngành du lịch, tận dụng công nghệ, mạng xã hội và các nền tảng video ngắn - một trong những xu hướng truyền thông mạnh mẽ nhất hiện nay" - bà Hoàng Lan nói.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số VH-TT-DL, phát biểu tại họp báo

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho hay cơ quan này xác định công tác xúc tiến và truyền thông quảng bá là nhiệm vụ trọng yếu. Theo bà Hoa Mai, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã hợp tác với Youtube, Google tổ chức nhiều cuộc thi sáng tạo video/clip với mong muốn đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, thu hút khách du lịch ở các thị trường mục tiêu. "Làm sao để bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam nhiều hơn, khách du lịch Việt nam biết đến nhiều sản phẩm du lịch hơn" - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nói.

Với đề tài khám phá vẻ đẹp đất nước, con người, văn hóa và các điểm đến du lịch Việt Nam, BTC kỳ vọng, mỗi tác phẩm dự thi là một góc nhìn, một câu chuyện, một trải nghiệm độc đáo. BTC cũng đặc biệt khuyến khích các chủ đề gắn với di sản văn hóa, sản phẩm du lịch mới, du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm, du lịch sức khỏe, du lịch golf, du lịch MICE.

BTC kỳ vọng mỗi tác phẩm dự thi là một góc nhìn, một câu chuyện, một trải nghiệm độc đáo

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam (đang sinh sống trong và ngoài nước), người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, và các tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam.

Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 5 clip dự thi. Các tác phẩm phải thuộc một trong hai thể loại sau: Video ngắn: Thời lượng không quá 60 giây. Video dài: Thời lượng không quá 5 phút.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng có tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng, tương ứng với từng hạng mục như sau: Giải thưởng chính-1 Giải nhất: Tổng trị giá 58 triệu đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật). 02 Giải nhì: Tổng trị giá 45 triệu đồng/giải (bao gồm tiền mặt và hiện vật). 05 Giải ba: Tổng trị giá 7.600.000 đồng/giải (bao gồm tiền mặt và hiện vật). 05 Giải khuyến khích: Tổng trị giá 5.600.000 đồng/giải (bao gồm tiền mặt và hiện vật).

Ngoài ra, BCT cũng sẽ trao Giải Video clip được bình chọn nhiều nhất cùng với đó là các Giải thưởng theo tháng, giải thưởng phụ.

Thời gian nhận bài: Từ ngày 15-08-2025 đến hết ngày 15-11-2025. Lễ công bố và trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 12-2025.