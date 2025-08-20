Phát động cuộc thi viết Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường 2025

Cuộc thi viết về những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị được giao nhiệm vụ thường trực, tổ chức.

Ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, phát biểu tại lễ phát động

Tại buổi lễ, ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức, cho biết cuộc thi "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" năm 2025 đã trở thành một hoạt động giàu tính nhân văn, khơi dậy và lan tỏa truyền thống "tôn sư trọng đạo" - một giá trị quý báu của dân tộc Việt Nam.

Cuộc thi nhằm tôn vinh, phổ biến kinh nghiệm của những giáo viên chủ nhiệm lớp có tình cảm, việc làm, thành tích tốt đẹp thông qua việc khuyến khích học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, phụ huynh học sinh viết về những kỷ niệm sâu sắc của họ đối với giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp.

Các đại biểu tại lễ phát động

Theo ông Triệu Ngọc Lâm, mái trường, nơi các em gắn bó mỗi ngày, không chỉ là nơi trao truyền kiến thức mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi học trò. Cuộc thi chính là cơ hội để các em thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người thầy cô đã góp phần làm nên những ký ức không thể phai mờ ấy.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Phạm Quỳnh - Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam - nhấn mạnh cuộc thi viết về thầy cô với hành trình 14 năm đã trở thành một minh chứng sống động cho tình cảm sâu sắc của người Việt dành cho mái trường và thầy cô. Hàng trăm ngàn bài viết từ mọi miền Tổ quốc đã phản chiếu một cách chân thực những nỗ lực không mệt mỏi, thấm đẫm tình thầy trò.

"Những bài viết không chỉ là kỷ niệm mà còn là những sắc thái tình cảm, những câu chuyện kể đầy hình ảnh và cảm xúc, cho phép chúng tôi hình dung được những khoảnh khắc quý giá mà người viết đã trải qua.

Đọc những bài viết ấy, chúng tôi như thấy được những định hướng giáo dục lớn của đất nước qua từng thời kỳ được truyền tải đến các em bằng những câu chuyện, những tình huống sư phạm và cách ứng xử rất nhân văn" - ông Phạm Quỳnh bày tỏ.