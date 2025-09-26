HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Phát động Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO

Đỗ Minh Phương

(NLDO)- Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025-2026 dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 trên toàn quốc.

Lễ phát động Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO năm học 2025-2026 đã chính thức diễn ra tại ĐH Bách khoa Hà Nội chiều 26-9.

Phát động Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO- Ảnh 1.

Ban tổ chức thông tin về đấu trường Toán học Châu Á – AIMO 2025

AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) do Ủy ban Olympic Toán học Châu Á sáng lập từ năm 2012, là một trong những kỳ thi Toán bằng tiếng Anh uy tín hàng đầu khu vực, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mỗi năm, có trên 150.000 học sinh thử sức tại đấu trường này, từ đó chinh phục những thử thách tư duy, rèn luyện năng lực và mở rộng cánh cửa hội nhập. Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019. Chỉ trong 6 năm, học sinh Việt Nam đã gặt hái hơn 220 huy chương quốc tế. Riêng năm 2025, Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay với 1 giải vô địch, 10 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Phát động Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO- Ảnh 2.

Ban Tổ chức trao bằng khen cho các thành viên đội tuyển Việt Nam đoạt giải cao tại đấu trường AIMO 2025

Năm học 2025-2026, Báo Tiền phong cùng Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO trên phạm vi toàn quốc, tuyển chọn các đại diện Việt Nam tham dự sân chơi quốc tế.

AIMO năm học 2025-2026 dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 được triển khai theo một lộ trình liên thông bốn cấp độ. Các em học sinh sẽ dự thi theo hình thức cá nhân, trải qua 3 vòng thi quốc gia trước khi chính thức trở thành thành viên đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết quốc tế.

Vòng sơ loại thi theo hình thức trực tuyến trên nền tảng công nghệ của AIMO Việt Nam, diễn ra trên quy mô toàn quốc từ tháng 11-2025 đến tháng 12-2025, chia thành 3 đợt thi. Mỗi thí sinh chỉ được thi 1 đợt.

Thí sinh có điểm số cao sẽ được lựa chọn đi tiếp vào vòng Khu vực sẽ được tổ chức trong tháng 3-2026 tại 3 khu vực Bắc - Trung- Nam theo hình thức trực tiếp. Vòng thi sẽ xác định những đại diện tiêu biểu tham dự Chung kết quốc gia.

Vòng chung kết quốc gia dự kiến diễn ra trước 20-4-2026, tổ chức tại Hà Nội hoặc TP HCM, đề thi hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Đây cũng là nơi vinh danh các thí sinh xuất sắc nhất mùa giải, đồng thời tuyển chọn đội tuyển đại diện Việt Nam dự chung kết quốc tế.

Đích đến của lộ trình là Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026, tổ chức từ ngày 1 đến 5-8 năm 2026.

AIMO năm học 2025-2026 không chỉ là một cuộc thi mà còn là một trong những hoạt động cụ thể hóa các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về giáo dục và khoa học - công nghệ.

Năm 2025, 100% thí sinh đến từ Việt Nam đã xuất sắc giành được giải cao tại AIMO.


Phát động Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO- Ảnh 3.

Tại buổi họp báo ngày 26-9, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, và Nhà báo Phùng Công Sướng, Tổng biên tập Báo Tiền phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, đã trao bằng khen, giấy khen cho các thành viên đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đoạt giải cao tại đấu trường AIMO 2025. Trong đó, 20 em học sinh Việt Nam nhận được bằng khen và 2 em học sinh Hàn Quốc được trao giấy khen từ Ban Tổ chức Đấu trường Toán học Châu Á Việt Nam.

Việt Nam đoạt 6 huy chương vàng Olympic Giao lưu toán học

Việt Nam đoạt 6 huy chương vàng Olympic Giao lưu toán học

Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Giao lưu toán học Turkmenistan lần tại thủ đô Ashgabat - Turkmenistan đã giành được 6 huy chương vàng.

toán học Đấu trường Toán học Châu Á AIMO
