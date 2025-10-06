HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Tin-ảnh: M.Chiến

Lễ phát động được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố.

Ngày 5-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Lễ phát động được kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố.

Phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương cần quyết tâm đưa phong trào thi đua trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp để "muôn người như một" đồng lòng nhất trí, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược. Thủ tướng đề nghị các tầng lớp nhân dân tiếp tục nêu cao lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức thi đua trong lao động sản xuất, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phát biểu hưởng ứng tại chương trình, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cam kết phối hợp chặt chẽ với Chính phủ cùng các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài... 

