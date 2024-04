Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Tham dự có bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan trong và ngoài thành phố và 2.000 cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đại diện 320.000 đoàn viên Công đoàn TP Hải Phòng.



2.000 công nhân viên chức lao động tham gia diễu hành tại lễ phát động

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Anh Tuân, Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng, cho biết tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết", Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng", các cấp công đoàn thành phố sẽ tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; phát huy hơn nữa hiệu quả của Quỹ Mái ấm công đoàn, Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo; Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, CNVCLĐ; thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở; thực hiện quyền thương lượng tập thể của người lao động…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ. Thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc gắn kết giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ. Tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động; mô hình chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên.

Giải chạy vì cộng đồng "Đường đua sắc màu" có sự tham gia của 23 đơn vị với gần 700 vận động viên

LĐLĐ TP Hải Phòng trao tặng 1.500 suất trợ cấp

Ông Nguyễn Anh Tuân cho rằng với truyền thống của thành phố Cảng "Trung dũng - Quyết thắng", cùng với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ thành phố, các cấp công đoàn sẽ tổ chức thật nhiều hoạt động, các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, CNVCLĐ góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ thành phố ngày càng phát triển và lớn mạnh.

Nhân dịp này, LĐLĐ thành phố trao tặng 1.500 suất trợ cấp, xây mới và sửa chữa 25 nhà Mái ấm Công đoàn, thay dầu xe miễn phí cho 5.000 CNLĐ, phát hành 10.000 vé bơi giảm giá 25% cho đoàn viên, CNVCLĐ … trị giá 2,7 tỉ đồng đến đoàn viên và CNVCLĐ thành phố.

Nhân dịp này, LĐLĐ TP Hải Phòng tổ chức thay dầu xe miễn phí cho 5.000 CNLĐ

Ngay sau phần lễ khai mạc, LĐLĐ TP Hải Phòng tổ chức Giải chạy vì cộng đồng "Đường đua sắc màu" với gần 700 vận động viên của 23 đơn vị tham gia và Giải Bơi nam trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Ngoài các hoạt động văn hóa, thể thao, trong ngày 27-4, LĐLĐ TP Hải Phòng phối hợp tổ chức thay dầu xe miễn phí cho CNVCLĐ; tư vấn chính sách BHXH...