Phát hành giai phẩm Người Lao Động Xuân Bính Ngọ

Giai phẩm xuân Báo Người Lao Động năm nay được biên soạn công phu, với nhiều chuyên đề đặc sắc: Những cuộc "sắp xếp lại giang sơn", Việt Nam - công cuộc 40 năm đổi mới, Nghĩa đồng bào, Xuân mới trên thành phố mới, Sứ mệnh "trồng người", Hương xuân - vị Tết, Đường tới thành công, Văn hóa - Nghệ thuật & Thể thao, Chuyện năm con ngựa…
Nội dung Báo Người Lao Động Xuân Bính Ngọ có sự tham gia của nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP HCM; các chuyên gia tên tuổi ở nhiều lĩnh vực, những cây bút uy tín trong làng báo, làng văn được đông đảo bạn đọc trông đợi.
Giá bìa 49.000 đồng/ cuốn, trân trọng kính mời quý độc giả đón xem.
