Phát hiện 11 tài xế xe đầu kéo, xe tải và xe khách dương tính với ma túy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện 11 tài xế xe đầu kéo, xe tải và xe khách dương tính với ma túy

Tr.Đức

(NLĐO)- Lực lượng chức năng TP Hải Phòng phát hiện 11 tài xế dương tính với ma túy (trong đó có 5 lái xe đầu kéo, 5 lái xe tải và 1 lái xe khách).

Ngày 2-12, Công an TP Hải Phòng thông tin về tình hình triển khai kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe trên địa bàn thành phố.

Phát hiện 11 tài xế dương tính với ma túy tại Hải Phòng trong chiến dịch kiểm tra - Ảnh 1.

Lực lượng liên ngành và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông và Giám đốc Công an TP Hải Phòng về việc xử lý nghiêm, ngăn chặn từ gốc các trường hợp lái xe sử dụng chất ma túy, từ ngày 15-11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng đã triển khai kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe trong và ngoài cảng thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, trên các tuyến đường huyết mạch dẫn đến khu công nghiệp và cảng Lạch Huyện.

Kết quả, trong 15 ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã kiểm soát 2.720 phương tiện, gồm 2.150 xe đầu kéo, 356 xe tải, 199 xe khách và 15 xe bồn.

Qua kiểm tra, Phòng Cảnh sát giao thông và lực lượng liên ngành phát hiện 11 tài xế dương tính với ma túy (trong đó, 5 lái xe đầu kéo, 5 lái xe tải và 1 lái xe khách). Ngoài ra, lực lượng công an cũng lập biên bản xử lý đối với 2 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Đáng chú ý, tai nạn giao thông trong 15 ngày đầu ra quân đã giảm rõ rệt cả 3 tiêu chí (so cùng kỳ năm 2024) với 28 vụ giảm (-47%), số người chết giảm 8 trường hợp (-35%) và số người bị thương giảm 20 trường hợp (-48%).

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt kế hoạch nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia và chất kích thích gây ra.

Tin liên quan

Phát hiện tài xế dương tính với ma túy lái xe trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

Phát hiện tài xế dương tính với ma túy lái xe trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

(NLĐO) - Khi CSGT yêu cầu dừng xe, tài xế xe đầu kéo đã tăng ga bỏ chạy.

Truy tố tài xế dương tính với ma túy, tông 3 người trong gia đình tử vong

(NLĐO) – Tài xế ô tô dương tính với ma túy, điều khiển xe bán tải vượt ẩu tông trúng xe máy khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong thương tâm.

Vụ xe bán tải tông chết 3 người: Tài xế dương tính với chất ma túy

(NLĐO) – Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế xe bán tải vượt ẩu, tông chết 3 người trong 1 gia đình dương tính với chất ma túy.

tài xế nồng độ cồn xe đầu kéo dương tính với ma tuý
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo