HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện 12.270 m2 diện tích trồng cây thuốc phiện

Như Quỳnh

(NLĐO) - Lực lượng chức năng vừa phát hiện 12.270 m2 diện tích trồng cây thuốc phiện trái phép.

Ngày 16-1, thông tin từ Bộ Công an cho biết ngày 15-1, tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên thường trực tại Lào đã phối hợp với Công an huyện Phôn Thong (tỉnh Luông Pha Băng), các tổ công tác Phòng 5 - Cục C04 (Bộ Công an), Công an tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên thường trực tại Lào tổ chức phá nhổ 12.270 m2 diện tích trồng cây thuốc phiện.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện 12.000 m2 trồng cây thuốc phiện. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện diện tích cây thuốc phiện trên được gieo trồng trái phép tại khu vực giáp biên giới với tỉnh Điện Biên, thuộc bản Pu Nhi, cụm bản Mường Hựp, huyện Phôn Thong, tỉnh Luông Pha Băng (Lào).

Hiện, các tổ công tác đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng phía bạn để khoanh vùng, rà soát các khu vực giáp biên có nguy cơ tái trồng cây thuốc phiện.

Đồng thời tiến hành xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan đến hành vi gieo trồng trái phép nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Hà Nội: Phát hiện “canh tác” cây thuốc phiện tại nhà

Hà Nội: Phát hiện “canh tác” cây thuốc phiện tại nhà

(NLĐO)- 3 hộ gia đình ở Hà Nội trồng cây thuốc phiện, thu hoạch hàng trăm cây thuốc phiện để lấy hoa, quả, lá và thân cây ngâm rượu đã bị lực lượng chức năng phát hiện ngày hôm nay 23-3, lập hồ sơ xử lý.

Cụ bà trồng 300 cây thuốc phiện trong vườn rau cải

(NLĐO) - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một cụ bà 75 tuổi trồng 300 cây thuốc phiện trong vườn rau cải

Người phụ nữ trồng gần 1.000 cây thuốc phiện trong vườn rau cải

(NLĐO) - Lực lượng chức năng vừa phát hiện một người phụ nữ trồng gần 1.000 cây thuốc phiện trong vườn rau cải.

tổ công tác Bộ đội biên phòng Bộ Công an tỉnh Điện Biên xử lý nghiêm trồng cây thuốc phiện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo