Thời sự

Phát hiện 2 thi thể nam, nữ trôi dạt trên vịnh Hạ Long

Tr.Đức

(NLĐO) - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang xác minh danh tính 2 thi thể được phát hiện trôi dạt trên vịnh Hạ Long.

Ngày 21-5, ông Lê Bá Tài, Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, cho biết khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ phát hiện 2 thi thể gồm 1 nam và 1 nữ trôi dạt tại khu vực đền Đầu Mối trên vịnh Hạ Long.

Phát hiện thi thể nam nữ trên vịnh Hạ Long: Điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh 1.

Thi thể 2 nạn nhân được đưa vào bờ để bàn giao cho cơ quan chức năng

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân khoảng từ 38 đến 45 tuổi, chưa rõ danh tính. Trong đó, thi thể nam mặc áo cộc màu xanh, quần đùi; thi thể nữ mặc áo cộc, quần đùi màu đen, trên người có đeo dây chuyền và khuyên tai bằng vàng.

Ông Tài cho biết thêm qua nhận định ban đầu, có thể đây là một cặp vợ chồng gặp nạn trong quá trình đi biển đánh bắt hải sản.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã đưa các thi thể vào bờ, bàn giao cho chính quyền các phường Hạ Long và Hà Tu phối hợp xác minh danh tính, tìm kiếm thân nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phát hiện 1 thi thể nghi là nạn nhân cuối cùng trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

(NLĐO) - Người dân đi biển chiều 26-7 phát hiện 1 thi thể nghi là nạn nhân trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long. Hiện, đang xác minh, nhận dạng nạn nhân.

Thi thể tìm thấy là nữ nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

(NLĐO)- Thi thể nữ được phát hiện vào chiều 25-5 là bà H.T.Q (SN 1975, trú tại xã Hồng Vận, TP Hà Nội), là nạn nhân vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long.

Phát hiện thi thể nữ, nghi là nạn nhân trong vụ lật tàu vịnh Hạ Long

(NLĐO)- Lực lượng chức năng Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể nữ giới, nghi là nạn nhân vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long.

