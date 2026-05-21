Phát hiện 2 thi thể nam, nữ trôi dạt trên vịnh Hạ Long

Ngày 21-5, ông Lê Bá Tài, Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, cho biết khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ phát hiện 2 thi thể gồm 1 nam và 1 nữ trôi dạt tại khu vực đền Đầu Mối trên vịnh Hạ Long.

Thi thể 2 nạn nhân được đưa vào bờ để bàn giao cho cơ quan chức năng

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân khoảng từ 38 đến 45 tuổi, chưa rõ danh tính. Trong đó, thi thể nam mặc áo cộc màu xanh, quần đùi; thi thể nữ mặc áo cộc, quần đùi màu đen, trên người có đeo dây chuyền và khuyên tai bằng vàng.

Ông Tài cho biết thêm qua nhận định ban đầu, có thể đây là một cặp vợ chồng gặp nạn trong quá trình đi biển đánh bắt hải sản.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã đưa các thi thể vào bờ, bàn giao cho chính quyền các phường Hạ Long và Hà Tu phối hợp xác minh danh tính, tìm kiếm thân nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.