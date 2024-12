Phát hiện 25 học sinh 1 trường mua hóa chất về chế tạo pháo

Ngày 25-12, Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Quảng Điền và Ban giám hiệu Trường THCS Lê Đình Chinh đã mời các học sinh tham gia mua hóa chất về chế tạo pháo và phụ huynh lên tuyên truyền, nhắc nhở.

Công an mời các học sinh chế tạo pháo lên tuyên truyền, nhắc nhở

Trước đó, Công an xã Quảng Điền phối hợp với Công an huyện Krông Ana phát hiện 25 học sinh của Trường THCS Lê Đình Chinh đặt mua hóa chất trên mạng xã hội để về chế tạo pháo nổ. Kiểm tra nơi ở của các em, công an thu giữ gần 5 kg hóa chất, 42 quả pháo thành phẩm, 150 ống giấy chưa kịp nhồi thuốc pháo cùng nhiều dụng cụ dùng để chế tạo pháo.

Theo các em, do tò mò và muốn có pháo đốt vào dịp Tết nên cùng nhau góp tiền rồi lên mạng xã hội Tiktok đặt mua các loại hóa chất. Sau khi shipper giao hóa chất thì các em vào mạng xã hội học cách pha chế theo tỉ lệ để làm pháo.

Một học sinh lớp 6 bị thương tích do pháo nổ

Bà Bùi Thị Hồng Thương, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Đình Chinh, cho biết nhà trường rất quan tâm đến vấn đề tai nạn do chế tạo pháo nổ nên phối hợp với lực lượng công an tổ chức rất nhiều buổi tuyên truyền đến các em. Không chỉ bằng lời nói, các buổi tuyên truyền còn chiếu những hình ảnh trực quan các vụ tai nạn do chế tạo pháo. Thế nhưng khi về nhà, các em vẫn lén lút mua hóa chất, chế tạo pháo.

Ông Trần Văn T. (cha của một em học sinh chế tạo pháo) cho biết do lo làm ăn, kiếm tiền trang trải cuộc sống mà đã thiếu sự quan tâm, giám sát, giáo dục con. Rất may lực lượng công an phát hiện kịp thời nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Ngoài Trường THCS Lê Đình Chinh, thời gian qua, lực lượng công an huyện Krông Ana phối hợp với Ban Giám hiệu các Trường THCS Võ Nguyên Giáp và THCS Lương Thế Vinh kịp thời phát hiện, ngăn chặn 6 em học sinh đặt mua hóa chất trên mạng xã hội về chế tạo pháo.

Những ngày qua, lực lượng công an các địa phương ở Đắk Lắk cũng phát hiện nhiều vụ học sinh mua hóa chất về chế tạo pháo. Trên địa bàn cũng xảy ra 2 vụ nổ pháo khiến nhiều em học sinh bị thương.