Phát hiện 3 người đàn ông làm chuyện phi pháp trên sông Thạch Hãn

Ngày 31-3, Công an xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện nhóm người khai thác khoáng sản trái phép trên sông Thạch Hãn.

Lúc 1 giờ 50 phút cùng ngày, tại sông Thạch Hãn đoạn qua địa phận thôn Dương Văn Lộc, tổ công tác của Công an xã Triệu Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 3 người trên một chiếc tàu bằng kim loại, gồm: Lê Minh Lưu (SN 1989), Hồ Viết Vui (SN 1975; cùng ngụ xã Triệu Bình) và Phạm Văn Hưng (SN 1984, xã Triệu Phong), có hành vi khai thác khoáng sản (cát sông) trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong khoang của chiếc tàu này khoảng 3 m3 cát, không có chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Trong quá trình làm việc, Lê Minh Lưu, Hồ Viết Vui và Phạm Văn Hưng thừa nhận nguồn gốc số khoáng sản trên là do khai thác trái phép trên đoạn sông Thạch Hãn thuộc địa phận thôn Dương Văn Lộc.