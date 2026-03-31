Pháp luật

Phát hiện 3 người đàn ông làm chuyện phi pháp trên sông Thạch Hãn

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã tiếp cận một chiếc tàu trên sông Thạch Hãn và phát hiện hành vi phi pháp của 3 người đàn ông

Ngày 31-3, Công an xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện nhóm người khai thác khoáng sản trái phép trên sông Thạch Hãn.

Phát hiện nhóm người khai thác khoáng sản trái phép trên sông Thạch Hãn - Ảnh 1.

Nhóm người bị phát hiện khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn. Ảnh: Công an xã Triệu Bình

Lúc 1 giờ 50 phút cùng ngày, tại sông Thạch Hãn đoạn qua địa phận thôn Dương Văn Lộc, tổ công tác của Công an xã Triệu Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 3 người trên một chiếc tàu bằng kim loại, gồm: Lê Minh Lưu (SN 1989), Hồ Viết Vui (SN 1975; cùng ngụ xã Triệu Bình) và Phạm Văn Hưng (SN 1984, xã Triệu Phong), có hành vi khai thác khoáng sản (cát sông) trái phép. 

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong khoang của chiếc tàu này khoảng 3 m3 cát, không có chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Trong quá trình làm việc, Lê Minh Lưu, Hồ Viết Vui và Phạm Văn Hưng thừa nhận nguồn gốc số khoáng sản trên là do khai thác trái phép trên đoạn sông Thạch Hãn thuộc địa phận thôn Dương Văn Lộc.

Tin liên quan

Quần thảo lòng sông Thạch Hãn: Tổng kiểm tra, siết chặt quản lý khai thác cát

Công an Quảng Trị tổng rà soát lại tất cả các bến bãi, phương tiện có liên quan đến hoạt động khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Thạch Hãn

Cảnh sát nổ súng, vây bắt 4 tàu hút cát lậu trên sông Thạch Hãn

(NLĐO) - Lúc bị vây bắt, trên khoang của 4 tàu khai thác cát trái phép chứa hơn 60 m3 cát, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Phóng sự điều tra: Quần thảo lòng sông Thạch Hãn - Thế giới khác trong bóng tối

Tài nguyên thất thoát, làng mạc bị đe dọa, người dân mất dần sinh kế… là những gì "sa tặc" gây ra dọc sông Thạch Hãn.

công an tỉnh cảnh sát tỉnh Quảng trị khai thác khoáng sản công an xã khoáng sản cảnh sát kinh tế Cát sông thạch hãn Thạch Hãn
