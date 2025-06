Phát hiện 3 thí sinh dùng AI để giải đề trong giờ thi toán

Tại cuộc họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 do Bộ GD-ĐT tổ chức chiều 27-6, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, đã cung cấp thông tin về nghi vấn lọt đề thi và gian lận thi cử công nghệ cao.

Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Trần Hiệp

Liên quan đến thông tin nghi vấn lọt đề môn toán, Thiếu tướng Trần Đình Chung cho hay: Ngay sau khi có thông tin, chúng tôi đã chủ trì, tiến hành truy xét, xác minh.

Đã xác định được 3 trường hợp thí sinh dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để "giải đề" trong thời gian thi môn toán. Theo đó, 3 thí sinh này đã mang điện thoại vào phòng thi, chụp một phần câu hỏi của đề thi rồi dùng AI để giải đề trong thời gian thi.

Đối với trường hợp vi phạm ở Lâm Đồng, Thiếu tướng Trần Đình Chung cho biết thí sinh này sử dụng camera gắn vào tay áo, nhờ người bên ngoài giải đề hộ. Đến nay, cơ quan công an đã xác định được và thí sinh đã thừa nhận sai phạm.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, tài liệu, căn cứ vào tính chất, mức độ để xử lý vi phạm.

Theo đánh giá của Thiếu tướng Trần Đình Chung, năm nay vi phạm thi cử phát hiện ít, ở phạm vi nhỏ và khẳng định trong thời gian làm bài thi không có thông tin đề thi lộ, lọt. Việc 3 thí sinh dùng AI để giải đề không làm lọt đề thi ra ngoài.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trong buổi thi môn Toán (chiều ngày 26-6), một phần của một mã đề thi môn Toán được cho là đã xuất hiện trên nền tảng ứng dụng AI nhờ giải, làm dấy lên nghi vấn lọt đề thi.

Bộ GD-ĐT sau đó cho biết Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã chuyển ngay thông tin để bộ phận kỹ thuật của Bộ Công an truy tìm nguồn gốc, động cơ, xác minh, xử lý nghiêm.