Thời sự

Phát hiện 320 khẩu súng quân dụng giấu tại một kho hàng

Như Quỳnh

(NLĐO) - Bất ngờ kiểm tra một kho hàng lực lượng chức năng phát hiện 320 khẩu súng quân dụng được giấu tại một kho hàng.

Ngày 18-1, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Hải quan, Bộ đội biên phòng cửa khẩu Tân Thanh phát hiện tại kho hàng ở số 43, đường Trục Chính, thôn Khu 2, xã Hoàng Văn Thụ có gần 320 khẩu súng được ngụy trang dưới dạng linh kiện sản phẩm thông tắc bồn cầu, sau khi lắp ráp hoàn chỉnh có tính sát thương rất cao, các bộ phận cấu thành đều có tác dụng, hình dáng của súng quân dụng. Qua giám định toàn bộ gần 320 khẩu súng trên là súng quân dụng.

- Ảnh 1.

Số linh kiện súng quân dụng là tang vật của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Qua điều tra xác định Dương Ích Phong (43 tuổi) là chủ kho hàng. Phong đã thuê người đứng tên đăng ký hộ kinh doanh, quản lý hàng hóa tại kho. Số linh kiện tại kho hàng được nhập từ nước ngoài vào Việt Nam dưới dạng hàng hóa là bộ thông tắc bồn cầu.

Quá trình làm việc, Dương Ích Phong khai nhận đã bán được khoảng 100 bộ linh kiện cho 2 trường hợp.

Căn cứ kết quả giám định và kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Ích Phong về tội Tàng trữ, Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

- Ảnh 2.

Dương Ích Phong tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an Lạng Sơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

