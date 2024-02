Ngày 15-2, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết từ ngày 8-2 đến ngày 14-2 (ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn), lực lượng CSGT đã tổ chức 1.018 ca tuần tra, kiểm soát với 4.144 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện, lập biên bản hành chính về trật tự an toàn giao thông 1.992 trường hợp. Trong số này, vi phạm nồng độ cồn 1.172 trường hợp, ma túy 6 trường hợp, quá tốc độ 439 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 116 trường hợp…

Công an tỉnh Nghệ An tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Công an cung cấp

Được biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, 4 bị thương, so với cùng kỳ số vụ, số người chết không tăng không giảm, số bị thương giảm 2 người.

Theo Phòng CSGT Công an Nghệ An, trong thời gian tới sẽ tiếp tục huy động và bố trí lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông. Trong đó đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ