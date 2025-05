Phát hiện bộ hài cốt nghi của đối tượng truy nã

Tối 27-5, Công an xã Ba Nam (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận thông tin về việc phát hiện bộ xương người tại một lán trại trong rừng thuộc địa phận xã Ba Nam.

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng ngày 26-5, ông Phạm Văn Niêng (32 tuổi, trú thôn Nước Xuyên, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ) trong lúc đi rừng tìm mật ong đã phát hiện một bộ xương nghi tại một lán trại trên đầu nguồn suối Lếch (thuộc địa phận xã Ba Nam, huyện Ba Tơ).

Bộ hài cốt nghi ngờ thi thể của đối tượng trốn truy nã. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngay sau đó, ông Niêng báo cho người dân địa phương và Công an xã Ba Nam. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ba Nam đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch phân công lực lượng để tiến hành kiểm tra, xác minh.

Tổ công tác sau đó xác định có một bộ hài cốt người tại tọa độ 13, khoảnh 8, tiểu khu 451 (thuộc thôn Làng Vờ, xã Ba Nam).

Sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Trung tâm pháp y khám nghiệm hiện trường, kiểm tra, lấy mẫu để phục vụ giám định ADN.

Thông qua các vật dụng cá nhân và nhận diện từ người thân, bước đầu nghi bộ hài cốt là của Phạm Văn Ti (25, trú thôn Làng Vờ, xã Ba Nam). Đối tượng này đã bị truy nã từ ngày 29-1-2024 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi có quyết định truy nã, Phạm Văn Ti đã bỏ trốn vào rừng sâu và mất liên lạc với gia đình từ đó đến nay.

Hiện lực lượng chức năng đã lấy mẫu giám định ADN để xác minh danh tính chính xác, đồng thời bàn giao hài cốt cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.