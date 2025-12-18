Phát hiện bố và con trai 8 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng

Ngày 18-12, thông tin từ lãnh đạo xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai cha con tử vong tại nhà riêng.

Người dân bàng hoàng phát hiện bố và con trai tử vong tại nhà. Ảnh: MXH

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 17-12, người dân xóm Trung Thịnh, xã Hưng Nguyên bàng hoàng phát hiện ông N.H.N. (45 tuổi) và con trai (8 tuổi) tử vong bất thường tại nhà riêng nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt để khám nghiệm hiện trường.

Hiện, nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai cha con đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.