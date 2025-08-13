Phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên trong rừng sâu ở Ninh Bình

Chiều 13-8, tin từ UBND phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết bộ xương người bị tảng đá đè lên được người dân phát hiện trong rừng sâu, bước đầu được xác định là hài cốt ông N.V.K. (SN 1962, ngụ thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, TP Ninh Bình cũ; nay là phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) mất tích hơn 1 năm trước.

Khu vực rừng sâu nơi người dân phát hiện bộ xương người bị tảng đá đè lên. Ảnh: Facebook

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng 13-8, một số người dân trong phường trong lúc đi vào rừng sâu tại địa bàn thôn Hải Nham tìm bắt ốc đá thì tá hỏa phát hiện bộ xương người bị một tảng đá đè lên.

Sự việc sau đó được báo tới lực lượng chức năng.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đây là hài cốt của ông N.V.K., người mất tích hơn 1 năm trước vì quần áo tại hiện trường trùng khớp quần áo mà ông K. mặc thời điểm mất tích.

Tá hỏa phát hiện bộ xương người

Hơn 1 năm trước, ngày 4-6-2024, ông K. đi xe máy từ nhà đến khu vực núi đá thôn Hải Nham rồi lên rừng bắt ốc đá. Không thấy ông K. trở về, gia đình đã huy động người vào rừng tìm kiếm, đồng thời báo chính quyền địa phương tìm kiếm nhiều ngày nhưng không có kết quả.

Hiện, hài cốt được cho của ông K. đã được gia đình nhận về để lo hậu sự.