Phát hiện cặp vợ chồng cùng con trai tử vong trong phòng ngủ

Sáng 28-1, người dân thôn Mia (xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) phát hiện 3 người trong một gia đình tử vong trong phòng kín, dưới nền nhà có một chậu than hoa.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc đôi vợ chồng và con trai tử vong. Ảnh: CTV

Lãnh đạo UBND xã An Hà xác nhận vụ việc và cho biết hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Các nạn nhân gồm 2 vợ chồng ông Đ.V.N. (SN 1984), bà P.T.V (SN 1983) và con trai là cháu Đ.V.Đ. (SN 2019).

Trong phòng ngủ rộng hơn 10 m2 kín cửa, các nạn nhân nằm trên giường, dưới nền có một chậu than hoa đã cháy hết. Bước đầu xác định có thể các nạn nhân đốt than để sưởi ấm và bị ngộ độc khí than.

Người dân cho biết gia đình nạn nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống; ngoài 3 nạn nhân, trong ngôi nhà còn có mẹ ông N. và một cháu gái nhưng 2 người này an toàn do ở phòng khác.