Thời sự

Phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh dùng chất cấm "nước kẹo"

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Để sản xuất giá đỗ bán ra thị trường, một cơ sở ở Hà Tĩnh đã pha "nước kẹo" với nước, tưới trực tiếp lên loại rau này

Tối 24-9, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ để bán ra thị trường tiêu thụ.

Bí mật kinh hoàng tại một cơ sở sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ cơ sở (ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, sáng 21-9, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Chi cục Phát triển Nông thôn và Quản lý chất lượng - Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra một cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh do bà Quách Thị Trần Tuyết (đường Phan Chánh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng chất cấm "nước kẹo" (tên hóa học là chất 6-Benzylaminopurine) để sản xuất 472 kg giá đỗ xuất bán ra thị trường.

Bí mật kinh hoàng tại một cơ sở sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Số lượng giá đã được dùng chất cấm đang trong thời kỳ sinh trưởng tại cơ sở của bà Tuyết

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, chủ cơ sở này khai nhận đã tìm hiểu thông tin trong "Nhóm mua bán giá đỗ" trên mạng xã hội, sau đó liên hệ mua "nước kẹo".

Người bán đã hướng dẫn cách pha chế và sử dụng loại hóa chất này nhằm kích thích giá đỗ phát triển nhanh, thân trắng, không rễ, mập mạp, bảo quản được lâu.

Bí mật kinh hoàng tại một cơ sở sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Cơ sở sản xuất giá đỗ của gia đình bà Tuyết

Theo lời khai, mỗi lần sản xuất, bà Tuyết pha "nước kẹo" với nước và tưới trực tiếp lên giá đỗ khoảng 3 - 5 ngày, sau đó đem bán ra thị trường. 

Lượng giá đỗ này được tiêu thụ chủ yếu tại chợ tỉnh (chợ TP Hà Tĩnh cũ), các quán ăn trên địa bàn phường Thành Sen và khu vực lân cận.

Tin liên quan

Khởi tố 3 người trong vụ sản xuất 350 tấn giá đỗ bằng hóa chất độc hại

Khởi tố 3 người trong vụ sản xuất 350 tấn giá đỗ bằng hóa chất độc hại

(NLĐO)- Liên quan đến vụ gần 350 tấn giá đỗ ngâm chất độc hại, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 bị can.

Cận cảnh cơ sở dùng hóa chất độc hại để sản xuất gần 350 tấn giá đỗ bán cho người dân

(NLĐO) - Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ 2 cơ sở dùng hóa chất độc hại để sản xuất gần 350 tấn giá đỗ bán cho người dân.

Làm 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm rồi bán cho người dân

(NLĐO) - Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã bán 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại được bán cho người dân sử dụng.

