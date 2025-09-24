Phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh dùng chất cấm "nước kẹo"

Tối 24-9, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ để bán ra thị trường tiêu thụ.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ cơ sở (ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, sáng 21-9, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Chi cục Phát triển Nông thôn và Quản lý chất lượng - Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra một cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh do bà Quách Thị Trần Tuyết (đường Phan Chánh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng chất cấm "nước kẹo" (tên hóa học là chất 6-Benzylaminopurine) để sản xuất 472 kg giá đỗ xuất bán ra thị trường.

Số lượng giá đã được dùng chất cấm đang trong thời kỳ sinh trưởng tại cơ sở của bà Tuyết

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, chủ cơ sở này khai nhận đã tìm hiểu thông tin trong "Nhóm mua bán giá đỗ" trên mạng xã hội, sau đó liên hệ mua "nước kẹo".

Người bán đã hướng dẫn cách pha chế và sử dụng loại hóa chất này nhằm kích thích giá đỗ phát triển nhanh, thân trắng, không rễ, mập mạp, bảo quản được lâu.

Cơ sở sản xuất giá đỗ của gia đình bà Tuyết

Theo lời khai, mỗi lần sản xuất, bà Tuyết pha "nước kẹo" với nước và tưới trực tiếp lên giá đỗ khoảng 3 - 5 ngày, sau đó đem bán ra thị trường.

Lượng giá đỗ này được tiêu thụ chủ yếu tại chợ tỉnh (chợ TP Hà Tĩnh cũ), các quán ăn trên địa bàn phường Thành Sen và khu vực lân cận.