Phát hiện con vật quý hiếm nằm bên bờ suối

Ngày 25-2, Hạt Kiểm lâm Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Đakrông tiếp nhận một con rái cá quý hiếm.

Con rái cá quý hiếm đang được lực lượng kiểm lâm tiếp nhận, chăm sóc

Trước đó, em Hồ Văn Xiếc (học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Tà Long) phát hiện con rái cá này nằm bên bờ suối trong tình trạng sức khỏe yếu và báo tin cho giáo viên nhà trường.

Tiếp nhận thông tin, Trạm Kiểm lâm Đakrông (Hạt Kiểm lâm Đakrông) phối hợp với UBND xã Đakrông đã đến tiếp nhận và đưa con rái cá này về chăm sóc.

Theo cơ quan kiểm lâm, con rái này nặng khoảng 0,2 kg, thuộc Nhóm IB - động vật quý hiếm được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Trạm Kiểm lâm Đakrông sẽ chuyển cá thể rái cá cho trung tâm cứu hộ gần nhất chăm sóc rồi thả về môi trường tự nhiên.