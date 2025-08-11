HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Phát hiện gần 12 triệu viên thực phẩm chức năng giả các loại

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một nhóm đối tượng bán hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu hàng giả, thu hàng ngàn tỉ đồng.

Ngày 11-8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty Cổ phần dược phẩm Santex có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Thanh Oai, thôn Thạch Bích, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội (cũ), nay là xã Bình Minh, TP Hà Nội có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng cấm là các loại thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Phát hiện gần 12 triệu viên thực phẩm chức năng giả các loại- Ảnh 1.

Các loại thực phẩm chức năng giả tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Phú Thọ cung cấp

Xác định hành vi của Công ty Santex là đặc biệt nguy hiểm, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh và sức khỏe của nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, đã chỉ đạo phòng Cảnh sát kinh tế và Cơ quan Cảnh sát điều tra nhanh chóng vào cuộc, khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của Công ty Santex và các cá nhân có liên quan.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 27-5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiếu, Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Santex, và Đỗ Văn Cường, Giám đốc Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt, cùng 4 cá nhân có liên quan về tội "Sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". 

Tiến hành khám xét, cơ quan công an đã thu giữ số lượng hàng giả gồm gần 12 triệu viên thực phẩm chức năng các loại, 76.937,8 lít dung dịch dạng nước.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong thời gian từ năm 2018 đến thời điểm bị khởi tố, Hiếu và Cường cùng các đối tượng liên quan đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu hàng giả, thu lời bất chính hàng ngàn tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra.

Đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả có chứa chất cấm ảnh hưởng trực tiếp hệ thần kinh

Đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả có chứa chất cấm ảnh hưởng trực tiếp hệ thần kinh

Dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt, Đinh Thiên Lý tổ chức sản xuất và phân phối thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn.

Hoạt động bí hiểm của công ty đứng sau vụ đổ thực phẩm chức năng ở Bình Chánh

(NLĐO) - Công an TP HCM đang khẩn trương truy vết đường đi, mối liên hệ của nơi cung cấp nguồn hàng thực phẩm chức năng bị đổ bỏ ở Bình Chánh.

Diễn biến nóng vụ phát hiện thực phẩm chức năng ở Bình Chánh

(NLĐO) - Công an TP HCM đang mở rộng điều tra vụ việc phát hiện lượng lớn thực phẩm chức năng ở Bình Chánh và làm việc với nhiều bên liên quan

