Phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc trong 2 xe đầu kéo biển số TP HCM

Ngày 14-6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa phát hiện 85 tấn than đá và 30 tấn gạch lát nền không có hóa đơn chứng từ.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe đầu kéo do ông C.V.X. (ngụ tỉnh Quảng Bình) điều khiển và phát hiện khoảng 30 tấn than đá không có hóa đơn chứng từ.

Lượng lớn than đá đang bị ngành chức năng tạm giữ. Ảnh: Cổng thông tin Công an tỉnh Cà Mau

Mở rộng kiểm tra, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục phát hiện khoảng 55 tấn than đá cũng không có hóa đơn chứng từ tại nơi chứa hàng hóa do bà P.T.L (ngụ TP Cà Mau) làm chủ và hộ kinh doanh T.T.Q.

Công an còn kiểm tra xe đầu kéo do ông N.V.V. (ngụ tỉnh Hậu Giang) điều khiển, phát hiện hơn 30 tấn gạch lát nền không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Số hàng hóa này do một công ty có trụ sở tại TP HCM thuê vận chuyển cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp ở Cà Mau.

Tang vật vi phạm đang được lực lượng chức năng tạm giữ để tiếp tục làm rõ, xử lý.