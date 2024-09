Phát hiện hàng loạt vi phạm khi tuần tra đêm ở Đồng Nai

Trong đêm và rạng sáng 27, 28-9, lực lượng phòng, chống tội phạm đường phố của Công an tỉnh Đồng Nai (Tổ Công tác 161) tổ chức tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.



Lập biên bản một trường hợp điều khiển phương tiện mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông

Tại thời điểm kiểm tra ở TP Biên Hòa, Tổ Công tác 161 đã tiến hành kiểm tra hành chính 127 trường hợp nghi vấn. Trong đó, lập 13 biên bản vi phạm về trật tự an toàn giao thông với các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, không giấy phép lái xe, không đăng ký xe, không đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Đồng thời, tạm giữ 5 xe mô tô, 1 giấy phép lái xe, bàn giao Công an phường Hố Nai; phường Tân Phong 7 phương tiện xe mô tô, 10 thanh thiếu niên dưới 16 tuổi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông và 1 xe mô tô để Công an phường Thống Nhất xử lý do người điều khiển xe bỏ chạy.

Tương tự, trong đêm và rạng sáng 26-9, Tổ Công tác 161 đã tiến hành kiểm tra hành chính 55 trường hợp nghi vấn, lập 11 biên bản vi phạm về trật tự an toàn giao thông với các lỗi vi phạm nồng độ cồn, không đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông để xử lý.