HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện hàng ngàn bình gas giả tại Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Các đối tượng thu gom, mua lại gas từ TPHCM rồi vận chuyển về Đồng Nai để sản xuất hàng ngàn bình gas giả loại 12 kg và 45 kg.

Ngày 31-1, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một lượng gas "khủng" chưa rõ nguồn gốc, đang được chiết nạp từ bồn lớn sang các bình loại 12 kg và 45 kg cùng nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ sang chiết và tem nhãn các hãng gas uy tín.

Phát hiện hàng nghìn bình gas giả 12kg và 45kg tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Phương tiện và tang vật bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ tại các địa điểm kiểm tra

Từ nguồn tin trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng thường thu gom, mua lại gas từ các xe bồn chuyên dụng vận chuyển khí gas trên các tuyến từ khu vực kho cảng Cái Mép - Thị Vải (phường Vũng Tàu, TPHCM). Sau đó, gas được vận chuyển về các địa điểm do các đối tượng thuê để sản xuất gas giả.

Nhóm đối tượng này thuê các địa điểm kín đáo để sản xuất gas giả bằng hình thức chiết nạp từ bồn lớn nằm cố định sang các bình loại 12 kg và 45 kg mang nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Tiếp đó, các đối tượng dán niêm màng co, tem nhãn giả để bán ra thị trường. Đầu ra chủ yếu là các đại lý bán gas trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Phát hiện hàng nghìn bình gas giả 12kg và 45kg tại Đồng Nai - Ảnh 2.

Phát hiện hàng nghìn bình gas giả 12kg và 45kg tại Đồng Nai - Ảnh 3.

Phát hiện hàng nghìn bình gas giả 12kg và 45kg tại Đồng Nai - Ảnh 4.

Phát hiện hàng nghìn bình gas giả 12kg và 45kg tại Đồng Nai - Ảnh 5.

Phát hiện hàng nghìn bình gas giả 12kg và 45kg tại Đồng Nai - Ảnh 6.

Các bình đã có gas sang chiết bị phát hiện

Kiểm tra, khám xét 10 địa điểm, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động đã thu giữ 14 ô tô tải các loại (trong đó có 5 xe bồn), gần 4.000 bình gas loại 12 kg và 45 kg.

Trong đó, hơn 2.000 bình đã có gas được dán nhãn hiệu của nhiều hãng khác nhau; hơn 3.000 niêm màng co, 3 bồn gas, 6 thùng tem, nhãn gas, 6 máy khò nhiệt và nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ sang chiết gas.

Bước đầu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai xác định có 16 đối tượng liên quan hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Tin liên quan

Gas giả bùng phát trở lại

Gas giả bùng phát trở lại

(NLĐO) - Nhiều đường dây tiêu thụ gas giả sử dụng thương hiệu Gas Á Châu bán cho người tiêu dùng để hưởng lợi bất chính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu này

Gas giả lại bùng phát

Gas giả thiếu trọng lượng, phối trộn nhiều loại khí không bảo đảm an toàn cho người sử dụng

Phát hiện phích cắm, bình gas giả

Thông tin từ Chi cục QLTT TP HCM, trong 2 tuần qua đã kiểm tra 41 vụ vận chuyển, buôn bán thuốc lá trái phép, tạm giữ 26.310 bao.

TPHCM công an tỉnh đồng nai gas giả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo