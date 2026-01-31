Ngày 31-1, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một lượng gas "khủng" chưa rõ nguồn gốc, đang được chiết nạp từ bồn lớn sang các bình loại 12 kg và 45 kg cùng nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ sang chiết và tem nhãn các hãng gas uy tín.

Phương tiện và tang vật bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ tại các địa điểm kiểm tra

Từ nguồn tin trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng thường thu gom, mua lại gas từ các xe bồn chuyên dụng vận chuyển khí gas trên các tuyến từ khu vực kho cảng Cái Mép - Thị Vải (phường Vũng Tàu, TPHCM). Sau đó, gas được vận chuyển về các địa điểm do các đối tượng thuê để sản xuất gas giả.

Nhóm đối tượng này thuê các địa điểm kín đáo để sản xuất gas giả bằng hình thức chiết nạp từ bồn lớn nằm cố định sang các bình loại 12 kg và 45 kg mang nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Tiếp đó, các đối tượng dán niêm màng co, tem nhãn giả để bán ra thị trường. Đầu ra chủ yếu là các đại lý bán gas trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Các bình đã có gas sang chiết bị phát hiện

Kiểm tra, khám xét 10 địa điểm, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động đã thu giữ 14 ô tô tải các loại (trong đó có 5 xe bồn), gần 4.000 bình gas loại 12 kg và 45 kg.

Trong đó, hơn 2.000 bình đã có gas được dán nhãn hiệu của nhiều hãng khác nhau; hơn 3.000 niêm màng co, 3 bồn gas, 6 thùng tem, nhãn gas, 6 máy khò nhiệt và nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ sang chiết gas.

Bước đầu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai xác định có 16 đối tượng liên quan hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.