Pháp luật

Phát hiện hơn 38.000 lọ nước yến giả, bán đi khắp Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Đường dây làm sản xuất, buôn bán nước yến giả, yến chưng giả vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá.

Tối 11-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa đường dây buôn bán, làm nước yến giả, yến hũ chưng giả.

Cảnh sát bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trường (SN 1989, trú phường An Biên, TP Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (SN 1987, trú tại TP Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Phát hiện hơn 38.000 lọ nước yến giả, bán đi khắp Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa- Ảnh 1.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2023 và 2024, Nguyễn Thanh Trường từ Hải Phòng vào Đà Nẵng và đứng ra thành lập 2 công ty chuyên sản xuất, buôn bán yến hũ chưng giả.

Để che giấu hành vi của mình, Trường đã nhờ Nguyễn Ngọc Châu và chị gái của Châu đứng tên đăng ký và làm đại diện pháp luật cho các công ty này. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều do Trường trực tiếp quản lý và điều hành.

Đầu năm 2024, Nguyễn Thanh Trường đã mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị và thành lập xưởng sản xuất yến chưng có trụ sở đóng tại phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng).

Trong quá trình sản xuất, thay vì sử dụng nguyên liệu yến thật, Trường đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Châu nghiên cứu và tạo ra "sợi yến" giả, có hình dạng y hệt yến thật. Toàn bộ quy trình sản xuất, từ pha chế nguyên liệu, chiết yến vào lọ, dán nhãn, đóng gói... đều do 2 đối tượng này trực tiếp thực hiện.

38.000 lọ nước yến giả chuẩn bị tuồn ra thị trường

Phát hiện hơn 38.000 lọ nước yến giả, bán đi khắp Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa- Ảnh 2.

Dây chuyền sản xuất nước yến giả

Phát hiện hơn 38.000 lọ nước yến giả, bán đi khắp Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa- Ảnh 3.

Công an xác định số nước yến, yến chưng của cơ sở đều không có yến thật trong nguyên liệu

Cảnh sát xác định, từ tháng 1-2024 đến giữa tháng 6-2025, một số lô hàng vẫn được các công ty của Trường sản xuất bằng yến thật nhưng với số lượng rất ít.

Thế nhưng, từ ngày 24-6, Nguyễn Thanh Trường đã liều lĩnh chỉ đạo cấp dưới không sử dụng yến thật làm nguyên liệu nữa mà toàn bộ nguyên liệu đều là hàng giả.

Sau khi hoàn thành, các sản phẩm yến giả này được phân phối rầm rộ đến các cửa hàng bán lẻ tại Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng..., qua đó đánh lừa hàng ngàn người tiêu dùng.

Tiến hành khám xét xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest (địa chỉ tại Khu dân cư và chợ Điện Dương, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng), Cơ quan Công an thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau.

Kết quả giám định trong 15 loại yến trên có 5 loại nước yến không hề có Acid Sialic (thành phần dinh dưỡng chính của tổ yến), 10 loại còn lại hàm lượng Acid Sialic chỉ có 1% so với yêu cầu chất lượng thông thường.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Làm giả hàng ngàn lọ thực phẩm chức năng giảm đau xương khớp "Cao Tây Bắc"

Làm giả hàng ngàn lọ thực phẩm chức năng giảm đau xương khớp "Cao Tây Bắc"

(NLĐO)- Nhóm đối tượng đã mua nguyên liệu mang về nhà tự đóng gói, dán nhãn mác "Cao Tây Bắc" rồi bán ra thị trường cho những người nhẹ dạ, cả tin

Phá đường dây sản xuất, buôn bán 185.000 cuốn sách giáo khoa giả, bắt một giám đốc

(NLĐO)- Trong quá trình điều tra, Công an thu giữ 2.300 thùng carton chứa hơn 185.000 bản sách giáo khoa Tiếng Anh giả, trị giá hơn 8 tỉ đồng.

Đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả có chứa chất cấm ảnh hưởng trực tiếp hệ thần kinh

Dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt, Đinh Thiên Lý tổ chức sản xuất và phân phối thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn.

Công an Đà Nẵng làm giả sản xuất hàng giả nước yến nước yến giả
