Phát hiện hơn 400 tấn đá thạch anh không rõ nguồn gốc ở bìa rừng

Ngày 3-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp với Phòng CSGT phát hiện, bắt giữ hơn 480 tấn đá thạch anh không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan công an phát hiện xe ôtô đầu kéo chở 83 tấn đá thạch anh trái phép

Theo đó, ngày 22-2-2024, tại quốc lộ 1A , đoạn qua phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, lực lượng chức năng kiểm tra xe ôtô đầu kéo do L.M.K. (SN 1988, trú huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 83 tấn đá thạch anh không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cơ quan Công an đã tiến hành tạm giữ tang vật để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Hơn 400 tấn đá được phát hiện tại bìa rừng

Quá trình xác minh mở rộng vụ việc, lực lượng chức năng xác định số đá được vận chuyển nói trên là của đối tượng V.X.T. (SN 1991, trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) mua của đối tượng V.V.S. (SN 1992, trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), sau đó thuê K. vận chuyển đi tiêu thụ.

Khu vực phát hiện hơn 400 tấn đá thạch anh trái phép

Tiến hành kiểm tra tại khu vực tập kết đá của V.V.S. tại bìa rừng thuộc xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, cơ quan công an phát hiện hơn 400 tấn đá thạch anh. Đối tượng S. khai nhận toàn bộ số đá nói trên được S. khai thác trái phép.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Thạch anh (silic dioxide, SiO2) hay còn gọi là thủy ngọc là một khoáng vật quý, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: điện học, quang học, trang sức, xây dựng… và phong thủy. Các tinh thể thạch anh trong suốt có màu sắc đa dạng: tím, hồng, đen, vàng... và được sử dụng làm đồ trang sức từ rất xa xưa. Ametit loại biến thể màu tím của thạch anh được coi là đá quý của tháng hai và là loại được ưa chuộng nhất của họ thạch anh.