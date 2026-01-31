HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Phát hiện lô đồng hồ "nhái" thương hiệu Patek Philippe, Rolex, Hublot

Minh Chiến

(NLĐO)- Lực lượng hải quan phát hiện, thu giữ gần 900 đồng hồ giả nhãn hiệu Patek Philippe, Rolex.

Ngày 31-1, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa thông tin lực lượng hải quan ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hoá, trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phát hiện lô đồng hồ giả Patek Philippe , Rolex , Hublot trong năm 2026 - Ảnh 1.

Phát hiện, thu giữ gần 900 đồng hồ giả nhãn hiệu Patek Philippe, Rolex...

Theo đó, ngày 29-1, tổ công tác thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực XVI - Cao Bằng) kiểm tra thực tế 1 lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào có nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Theo khai báo của doanh nghiệp, lô hàng gồm 23 mục hàng gồm hàng may mặc, tiêu dùng. Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa cho thấy ngoài 20 mục hàng phù hợp với khai báo hải quan, có một số mặt hàng khai báo sai và một số mặt hàng không có trong khai báo, trong đó điển hình có 8 mục hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cụ thể gồm 874 chiếc đồng hồ của các nhãn hiệu như Patek Philippe, Rolex, Hublot, Cartier... Tất cả số hàng hóa trên đều là hàng mới 100%. Cơ quan hải quan cho biết tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không xuất trình được tài liệu liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Hiện cơ quan hải quan đang tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Hàng nhái, hàng lậu: Bắt vụ này, mọc vụ khác

Hàng nhái, hàng lậu: Bắt vụ này, mọc vụ khác

Liên tiếp phát hiện các vụ hàng giả, hàng nhập lậu trước Tết Ất Tỵ 2025, song như "bắt cóc bỏ dĩa" - bắt vụ này lại thì mọc lên vụ khác

VIDEO: Cận cảnh tiêu hủy số lượng lớn hàng lậu, hàng giả

(NLĐO) – Toàn bộ số hàng lậu, hàng giả sau khi được dùng các biện pháp cơ học để làm hỏng rồi chôn lấp để bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đến lượt Đắk Lắk phát hiện hơn 1.200 bộ quần áo rằn ri là hàng lậu

(NLĐO) – Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện các cơ sở bày bán hơn 1.200 bộ quần áo rằn ri và mũ, thắt lưng đã qua sử dụng, chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

chống buôn lậu quyền sở hữu trí tuệ Cục Hải quan hàng nhái tết nguyên đán
