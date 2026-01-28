HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Phát hiện loài quái vật mới dài tận 12 m

Anh Thư

(NLĐO) - Dòng dõi thằn lằn hộ pháp - quy tụ những loài quái vật trên cạn lớn nhất thế giới - vừa có thêm một thành viên mới từ Argentina.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Historical Biology đã giới thiệu loài quái vật tiền sử mới Yeneen houssayi, với thân hình dài 10-12 m, nặng 8-10 tấn và lang thang ở khu vực nay là Argentina khoảng 83 triệu năm trước.

Phát hiện loài quái vật mới dài tận 12 m - Ảnh 1.

Khai quật quái vật Yeneen houssayi - Ảnh: CONICET

Yeneen houssayi là một thành viên hoàn toàn mới của nhánh khủng long chân thằn lằn Titanosauria, tức "thằn lằn hộ pháp", quy tụ những quái vật vĩ đại nhất trên mặt đất.

Mặc dù kích cỡ khổng lồ, Yeneen houssayi vẫn khá bé nhỏ so với các loài khác trong nhánh, vốn có thể dài tới hàng chục mét và nặng hàng chục tấn.

Tiến sĩ Leonardo Filippi, nhà cổ sinh vật học tại Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và kỹ thuật quốc gia Argentina (CONICET) và Bảo tàng TP Argentino Urquiza (Tây Ban Nha), cho biết sinh vật này có tỉ lệ đầu nhỏ so với thân hình.

Cũng giống như các thằn lằn hộ pháp khác, chúng có cơ thể nặng nề với 4 chân to như cột đình, cổ và đuôi đều rất dài.

Phát hiện loài quái vật mới dài tận 12 m - Ảnh 2.

Tái hiện hình ảnh Yeneen houssayi và các loài khác trong khu vực - Ảnh đồ họa: Gabriel Lío.

Hóa thạch kỷ Phấn Trắng của Yeneen houssayi đã được tìm thấy tại tầng địa chất Bajo de la Carpa, thuộc di chỉ Cerro Overo-La Invernada ở tỉnh Neuquén, vùng Patagonia - Argentina.

Bộ xương này là một trong những bộ xương hoàn chỉnh nhất của thằn lằn hộ pháp từ khu vực này; được bảo tồn 6 đốt sống cổ, 10 đốt sống lưng với các xương sườn liên quan, xương cùng và đốt sống đuôi đầu tiên.

Ngoài con quái vật này, các nhà cổ sinh vật học đã xác định được xương của ít nhất hai loài khủng long chân dài khác tại địa điểm này, bao gồm một mẫu vật non và một mẫu vật đã trưởng thành. Chúng thuộc loài khác nhưng chưa rõ là loài gì.

Tin liên quan

Đây là hình ảnh tương lai khi Mặt Trời chết đi

Đây là hình ảnh tương lai khi Mặt Trời chết đi

(NLĐO) - Hình ảnh ngoạn mục về Tinh vân Helix mà kính viễn vọng không gian James Webb ghi lại đã cho thấy tương lai của hệ Mặt Trời 5 tỉ năm tới.

Đại dương mới sẽ xuất hiện giữa châu Phi nhanh hơn tưởng tượng

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy vết nứt khổng lồ ở phía Đông châu Phi đang toạc ra ngày càng nhanh.

Phát hiện thứ có khả năng làm Trái Đất đóng băng hoàn toàn

(NLĐO) - Trái Đất từng bị hóa thành một quả cầu tuyết. Các nhà khoa học vừa tìm ra nguyên nhân rùng mình.

quái vật thằn lằn hộ pháp Yeneen houssayi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo