Phát hiện loài quái vật mới dài tận 12 m

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Historical Biology đã giới thiệu loài quái vật tiền sử mới Yeneen houssayi, với thân hình dài 10-12 m, nặng 8-10 tấn và lang thang ở khu vực nay là Argentina khoảng 83 triệu năm trước.

Khai quật quái vật Yeneen houssayi - Ảnh: CONICET

Yeneen houssayi là một thành viên hoàn toàn mới của nhánh khủng long chân thằn lằn Titanosauria, tức "thằn lằn hộ pháp", quy tụ những quái vật vĩ đại nhất trên mặt đất.

Mặc dù kích cỡ khổng lồ, Yeneen houssayi vẫn khá bé nhỏ so với các loài khác trong nhánh, vốn có thể dài tới hàng chục mét và nặng hàng chục tấn.

Tiến sĩ Leonardo Filippi, nhà cổ sinh vật học tại Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và kỹ thuật quốc gia Argentina (CONICET) và Bảo tàng TP Argentino Urquiza (Tây Ban Nha), cho biết sinh vật này có tỉ lệ đầu nhỏ so với thân hình.

Cũng giống như các thằn lằn hộ pháp khác, chúng có cơ thể nặng nề với 4 chân to như cột đình, cổ và đuôi đều rất dài.

Tái hiện hình ảnh Yeneen houssayi và các loài khác trong khu vực - Ảnh đồ họa: Gabriel Lío.

Hóa thạch kỷ Phấn Trắng của Yeneen houssayi đã được tìm thấy tại tầng địa chất Bajo de la Carpa, thuộc di chỉ Cerro Overo-La Invernada ở tỉnh Neuquén, vùng Patagonia - Argentina.

Bộ xương này là một trong những bộ xương hoàn chỉnh nhất của thằn lằn hộ pháp từ khu vực này; được bảo tồn 6 đốt sống cổ, 10 đốt sống lưng với các xương sườn liên quan, xương cùng và đốt sống đuôi đầu tiên.

Ngoài con quái vật này, các nhà cổ sinh vật học đã xác định được xương của ít nhất hai loài khủng long chân dài khác tại địa điểm này, bao gồm một mẫu vật non và một mẫu vật đã trưởng thành. Chúng thuộc loài khác nhưng chưa rõ là loài gì.