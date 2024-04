Phát hiện loài rùa đầu to cực kỳ quý hiếm

Sáng 10-4, trong lúc đi tuần tra, bảo vệ rừng các thành viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng và PCCC số 4 (đóng tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) đã phát hiện một con rùa bị mắc kẹt vào dây rừng tại một khe suối ở xã Trà Giang (huyện Bắc Trà My).



Sau đó, các nhân viên của bảo vệ rừng đã giải cứu chú rùa, kiểm tra tình trạng sức khỏe và thả về môi trường sinh trưởng tự nhiên.

Rùa đầu to quý hiếm được nhân viên bảo vệ rừng "giải cứu"

Theo quan sát, con rùa này nặng gần 1 kg, dài khoảng 20 cm. Có đuôi dài gần bằng với thân, đầu được phủ bởi các mảng sừng rất cứng không thụt vào mai được, hàm trên tạo thành móc giống mỏ vẹt. Đây chính là đặc điểm nhận dạng của rùa đầu to (Platysternon megacephalum).

Loài này sống ở các khe suối trong rừng, nơi nước trong và chảy chậm với độ cao trên 600 m so với mặt nước biển ở các khu rừng tự nhiên từ miền Bắc đến hết miền Trung và Tây Nguyên.

Ban ngày, chúng thường ẩn nấp dưới các tảng đá hoặc phơi nắng trên bờ suối, ban đêm mới đi tìm thức ăn gồm động vật không xương sống, các loài thân mềm hoặc động vật giáp xác nhỏ. Khi trưởng thành rùa đầu to có thể đạt kích thước mai khoảng hơn 20 cm.

Loài rùa này được liệt kê vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ thế giới do bị khai thác, buôn bán quá mức, nếu không ngăn chặn, loài này sẽ biến mất trong tương lai gần. Ở Việt Nam, rùa đầu to thuộc nhóm IB trong danh sách được bảo vệ nghiêm ngặt, các hành vi xâm hại liên quan đến rùa đầu to sẽ bị xử phạt rất nặng.