Phát hiện lượng lớn xúc xích nhập lậu tại cơ sở kinh doanh ở Cà Mau

Tối 20-10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng làm nhiệm vụ vừa phát hiện lượng lớn xúc xích nhập lậu.

Theo thông tin ban đầu, qua các biện pháp nghiệp vụ, Đội QLTT số 7, tỉnh Cà Mau trước đó đã phát hiện một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau kinh doanh thực phẩm nhập lậu là các loại xúc xích.

Số thực phẩm nói trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa và tìm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khi sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 122 kg; chủ cơ sở kinh doanh là bà M.M.L. đã thừa nhận hành vi kinh doanh thực phẩm nhập lậu.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ số tang vật vi phạm nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.