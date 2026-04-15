Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường trong công trình bỏ hoang ở Gia Lai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường trong công trình bỏ hoang ở Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) - Người dân phát hiện thi thể người đàn ông tại công trình bỏ hoang gần cầu Thị Nại, tỉnh Gia Lai

Rạng sáng 15-4, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông chưa rõ danh tính tại khu vực công trình bỏ hoang gần đầu cầu Thị Nại, thuộc khu phố Hội Tân, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường trong công trình bỏ hoang ở Gia Lai - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 15 phút cùng ngày, một nhân viên bảo vệ Cửa hàng Xăng dầu Quốc Thắng trong lúc tuần tra đã phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực quán bida Cây Cơ Vàng – cơ sở đã ngừng hoạt động nhiều năm – nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn Đông nhanh chóng phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Gia Lai. Lực lượng Cảnh sát hình sự và Kỹ thuật hình sự sau đó đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, nghi do rơi từ trên cao. Khi được phát hiện, thi thể nạn nhân trong tư thế nằm úp.

Nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1,7 m, nặng khoảng 70 kg, độ tuổi từ 40 đến 50. Thời điểm phát hiện, người này mặc quần lửng màu xanh, áo thun đỏ, trước ngực có chữ "DUMA", phía sau in nhiều họa tiết hoạt hình.

Một số người dân cho biết trước đó từng thấy người đàn ông xuất hiện tại khu vực với biểu hiện nghi vấn.

Công an phường Quy Nhơn Đông đề nghị ai có người thân mất tích hoặc có thông tin liên quan nạn nhân, liên hệ số điện thoại 02563.590189 để phối hợp xác minh, phục vụ điều tra.

Tin liên quan

Người đàn ông tử vong bất thường trên đường đi mời khách dự đám giỗ vợ

Người đàn ông tử vong bất thường trên đường đi mời khách dự đám giỗ vợ

(NLĐO) - Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông sống một mình tại xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai.

Phát hiện 2 vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong bất thường

NLĐO) - Người dân bàng hoàng phát hiện vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng.

Người đàn ông tử vong bất thường tại quán cà phê ven Quốc lộ 1

(NLĐO) - Người đàn ông tử vong ở quán nước ven Quốc lộ 1 khoảng trên 40 tuổi, lực lượng chức năng đang xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo