Thời sự

Phát hiện người đàn ông tử vong trong tòa nhà ngân hàng

Tin - ảnh: Đức Ngọc

NLĐO) - Cơ quan chức đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong tòa nhà ngân hàng.

Đến hơn 16 giờ ngày 8-8, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trong tòa nhà một ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Phát hiện người đàn ông chết trong tòa nhà ngân hàng - Ảnh 1.

Tòa nhà ngân hàng nơi xảy ra sự việc

Trước đó, theo thông tin ban đầu vào đầu giờ chiều cùng ngày, một số nhân viên làm việc tại tòa nhà ngân hàng bất ngờ phát hiện một người đàn ông tử vong trên tầng 3 của tòa nhà.

TIN LIÊN QUAN

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh N.T.C. (37 tuổi), quê xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An. 

Một số nguồn tin cho biết anh C. vừa chuyển đến làm việc tại ngân hàng này một thời gian ngắn. 

Do sự việc xảy ra tại khu vực đông dân cư nên thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đến xem.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 53 tỉ đồng lãnh án

Cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 53 tỉ đồng lãnh án

(NLĐO) - Cựu nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Gia Lai chiếm đoạt 53 tỉ đồng của một bị hại vừa bị tuyên án tù.

CLIP: Cán bộ ngân hàng lái ô tô tông chết người rồi bỏ chạy

(NLĐO) – Đối tượng lái ô tô tông chết người hiện là trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Vụ thi thể trong xe ôtô chìm dưới lòng hồ thủy điện: Nạn nhân là cán bộ ngân hàng

(NLĐO) - Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân trong xe ôtô chìm dưới lòng hồ thủy điện là một cán bộ ngân hàng

