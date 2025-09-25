HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Cho thuê tài chính ACB

Dương Ngọc

(NLĐO)- ACB Leasing vi phạm cấp tín dụng không đủ điều kiện, phân loại tài sản không đúng quy định của pháp luật, về thẩm định, quyết định cho thuê tài chính.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Kết luận thanh tra số 67/KL-TTNH5 đối với Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu (ACB Leasing, ACBL).

Thanh tra Ngân hàng phát hiện vi phạm tại Công ty cho thuê tài chính ACB - Ảnh 1.

Chi nhánh ACBL tại Đà Nẵng. Ảnh: ACBL.

Theo đó, qua thanh tra đã phát hiện ACBL có một số vi phạm, tồn tại.

Cụ thể, đến thời điểm thanh tra, ACBL vi phạm "Không thành lập kiểm toán nội bộ chuyên trách thuộc Ban kiểm soát" theo quy định tại khoản 1 Điều 41, khoản 3 Điều 44 Luật Các TCTD năm 2010, khoản 3 Điều 51, khoản 1 Điều 58 Luật Các TCTD năm 2024, Thông tư số 44/2011/TT-NHNN và Thông tư số 14/2023/TT-NΗΝΝ.

Hệ thống kiểm soát nội bộ của ACBL thiếu tuyển bảo vệ thứ ba, yêu cầu "có đủ nguồn lực về con người để đảm bảo hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư số 14/2023/TT-NHN, yêu cầu đánh giá độc lập của kiểm toán nội bộ đối với hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 44/2011/TT-NHNΝ.

Vi phạm cấp tín dụng không đủ điều kiện theo quy định; vi phạm phân loại tài sản có không đúng quy định của pháp luật; vi phạm, tồn tại về thẩm định, quyết định cho thuê tài chính.

Ngoài ra, ACBL cũng có vi phạm, tồn tại về kiểm tra, giám sát sau cấp tín dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 94 Luật Các TCTD năm 2010, khoản 5 Điều 102 Luật Các TCTD năm 2024, khoản 1 Điều 22 Thông tư số 26/2024/TT-NHNN và quy định nội bộ.

Theo cơ quan thanh tra, những vi phạm, tồn tại nêu trên của ACBL chủ yếu do những nguyên nhân như: Hệ thống tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ còn nhiều lỗ hổng, hạn chế; đến thời điểm thanh tra chưa có tuyến thứ ba (bộ phận kiểm toán nội bộ) dẫn đến chưa có bộ phận rà soát độc lập, khách quan, đầy đủ, triệt để đối với hệ thống kiểm soát nội bộ.

ACBL không kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm, tồn tại liên quan đến cấp tín dụng không đủ điều kiện, thẩm định, quyết định cho thuê, kiểm tra, giám sát sau cấp tín dụng; khâu kiểm tra, kiểm soát của các bộ phận tại đơn vị kinh doanh và kiểm tra, kiểm soát chéo giữa đơn vị kinh doanh và đơn vị tại Trụ sở chính còn chưa chặt chẽ.

Doanh nghiệp chưa nắm bắt đầy đủ quy định pháp luật hoặc thiếu sự rà soát kỹ lưỡng quy định của pháp luật liên quan trong quá trình tác nghiệp; Một số cán bộ, nhân viên tại đơn vị kinh doanh thiếu ý thức tuân thủ; không tuân thủ nghiêm túc, triệt để quy định của pháp luật, quy định nội bộ trong hoạt động cấp tín dụng...

Kết luận thanh tra nêu rõ các cá nhân có liên quan trực tiếp chịu trách nhiệm đối với các vi phạm, tồn tại là hội đồng thành viên, ban điều hành, ban kiểm soát trong từng thời kỳ chịu trách nhiệm chung cho các vi phạm, tồn tại phát hiện qua thanh tra.

Cơ quan thanh tra yêu cầu ACBL thực hiện chấn chỉnh, xác định trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến các vi phạm, tồn tại phát hiện qua thanh tra.

Hội đồng thành viên, ban điều hành, ban kiểm soát theo dõi, đôn đốc, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc khắc phục các vi phạm, tồn tại qua thanh tra, không để lặp lại những vi phạm, tồn tại tương tự. Trong trường hợp để xảy ra rủi ro mất vốn liên quan đến các vi phạm, tồn tại qua thanh tra, yêu cầu ACBL kịp thời xác minh và xử lý theo quy định pháp luật đối với cá nhân, tập thể có liên quan.

Ban lãnh đạo ACBL chấn chỉnh toàn hệ thống kịp thời khắc phục, chỉnh sửa vi phạm, tồn tại, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ và an toàn hoạt động cho ACBL.

ACB Leasing do Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động trong lĩnh vực cho thuê tài chính tại Việt Nam hơn 15 năm.

Tại thời điểm 31-5-2025, mạng lưới hoạt động của ACBL có Trụ sở chính tại TP HCM, 1 chi nhánh tại Hà Nội và 1 chi nhánh tại TP Đà Nẵng có tổng cộng 65 nhân sự.

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương ban hành kết luận thanh tra doanh nghiệp kinh doanh vàng

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương ban hành kết luận thanh tra doanh nghiệp kinh doanh vàng

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo triển khai các biện pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng.

Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra hàng loạt chi nhánh ngân hàng thương mại

(NLĐO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) các khu vực 3, 12 và 15 mới đây đã công bố kết luận thanh tra tại một số chi nhánh ngân hàng thương mại.

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra doanh nghiệp vàng

(NLĐO)- NHNN cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, các địa phương để thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp vàng.

thanh tra ngân hàng cho thuê tài chính Công ty Cho thuê tài chính ACB ACB Leasing ACBL
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo