Phát hiện nhóm "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" tại Quảng Nam

Ngày 23-6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an huyện Duy Xuyên vừa phối hợp với Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh tiến hành triệt xóa điểm nhóm sinh hoạt "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" trên địa bàn.



Các đối tượng gồm cả nam lẫn nữ và trẻ em đang truyền đạo "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" thì bị bắt quả tang

Cụ thể, qua thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, sáng 22-6, lực lượng công an phát hiện tại nhà đối tượng N.H.T (SN 1998; khối phố Mỹ Xuyên, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) có 11 người (5 nam, 4 nữ, 2 trẻ em) đang được T. hướng dẫn học kinh thánh của "Hội thánh Đức chúa trời mẹ".

Công an huyện Duy Xuyên đã tiến hành lập biên bản, thu giữ các tài liệu liên quan đến "Hội thánh Đức chúa trời mẹ", mời các đối tượng về làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, thời gian qua, hoạt động của "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" có nhiều mặt tiêu cực, trái với phong tục tập quán, đạo đức xã hội Việt Nam, có biểu hiện mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân.

Hoạt động của tổ chức này đã tác động rất lớn đến cuộc sống của nhiều gia đình, tác động tiêu cực đến sự bình yên của xã hội.

Ngoài việc phải dâng hiến rất nhiều tài sản cho tổ chức, số tín đồ "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" còn phải mất nhiều thời gian để tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia, dẫn tới một bộ phận tín đồ không cho con cái đi học, thậm chí không có thời gian, điều kiện để kết hôn, sinh con (các đối tượng tuyên truyền năm nào cũng là ngày tận thế nên phải dâng hiến, phát triển thêm tín đồ để được lên thiên đàng. Nếu thấy người khác không theo mà không truyền đạo thì phải gánh tội cho người đó).

Công an tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân không nên nghe, tin theo những luận điệu của "Hội thánh Đức chúa trời mẹ". Người dân khi phát hiện số đối tượng này sinh hoạt thì kịp thời báo ngay cho công an địa phương gần nhất để xử lý.