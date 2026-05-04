Kinh tế

Phát hiện nợ thuế, người dân cần làm gì?

Thy Thơ

(NLĐO) - Nhiều cá nhân lo bị phạt, thậm chí bị tạm hoãn xuất cảnh khi phát hiện mình bị nợ thuế trên ứng dụng eTax Mobile đã

Cơ quan thuế thời gian qua đã tăng cường công tác quản lý nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cho ngân sách nhà nước.

Đã có không ít trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, nợ thuế kéo dài bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Trước thực tế này, nhiều người đã chủ động kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế của bản thân để phòng ngừa rủi ro vi phạm.

Ngày 4-5, anh Lê Thanh Phương (TP HCM) cho biết khi kiểm tra ứng dụng eTax Mobile, anh phát hiện khoản nợ thuế lên đến hàng chục triệu đồng. Anh hoang mang không biết khoản nợ này phát sinh từ đâu. "Tôi đang lo không biết cơ quan thuế có tính lãi và phạt chậm nộp hay có bị tạm hoãn xuất cảnh hay không?" – anh Phương phản ánh.

Trong khi đó, chị Trần Mai Uyên, nhân viên làm việc tại một cơ quan truyền thông ở TPHCM, cho biết chị vô tình phát hiện ứng dụng eTax Mobile thể hiện chị đang nợ thuế số 270.000 đồng. Do chưa rõ nguồn gốc khoản nợ, chị Uyên chưa nộp ngay mà đang chờ cơ quan thuế gửi thông báo chính thức để xác minh.

Nhiều cá nhân khi tra cứu ứng dụng eTax Mobile đã phát hiện mình còn nợ thuế, dẫn đến lo lắng về việc bị tạm hoãn xuất cảnh. Ảnh minh họa AI

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về việc một số người bất ngờ phát hiện mình bị nợ thuế, ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý Thuế TP HCM, cho rằng hiện Việt Nam đang áp dụng nguyên tắc tự kê khai, tự tính, tự nộp thuế. Do đó, hầu hết thông tin về doanh thu, chi phí, thu nhập và các khoản khấu trừ đều do người nộp thuế (cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp) tự khai báo trên hệ thống. Sau đó, cơ quan thuế dựa trên dữ liệu này để đối chiếu, tổng hợp và xác định số thuế phải nộp hoặc số nợ (nếu có).

Theo ông Tịnh, cách thức này giúp giảm gánh nặng thủ tục hành chính nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro sai sót, nhầm lẫn hoặc chậm trễ trong việc xác nhận số liệu cuối cùng.

Do đó, theo ông, cơ quan quản lý cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đặc biệt là rút ngắn thời gian quyết toán thuế, nhằm xác định chính xác số tiền còn nợ, qua đó hạn chế phát sinh tiền phạt chậm nộp cho người nộp thuế.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng cơ quan Thuế TP HCM, khuyến cáo nếu ứng dụng eTax Mobile hiển thị thông tin nợ thuế, cá nhân cần liên hệ ngay với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm rõ nguyên nhân, xác định chính xác số tiền còn nợ cũng như khoản tiền phạt chậm nộp (nếu có).

Sau khi xác nhận có phát sinh nghĩa vụ thuế chưa hoàn thành, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo về số tiền nợ và tiền phạt chậm nộp. Trường hợp người nộp thuế không thực hiện nghĩa vụ, cơ quan thuế sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, trong đó có biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. "Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, sẽ bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh" – ông nói.


Thuế TPHCM công khai danh sách nợ thuế, tổng số tiền lên đến hơn 12 ngàn tỉ đồng

(NLĐO) - Thuế TP HCM vừa công khai danh sách nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, tính đến tháng 2-2026 với tổng số tiền hơn 12.412 tỉ đồng.

