Phát hiện tàu sắt, thuyền gỗ làm chuyện phi pháp trên sông ở Quảng Trị

Ngày 16-7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện, bắt giữ nhiều phương tiện khai thác cát, sỏi trái phép trong đêm.

Theo đó, thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị đã tăng cường phối hợp, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép.

Một phương tiện khai thác cát trái phép trên sông ở Quảng Trị. Ảnh: Đại Bảo

Cụ thể, vào lúc 21 giờ 5 phút ngày 14-7, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành tuần tra kiểm soát tuyến sông Nhật Lệ, đoạn qua địa phận xã Quảng Ninh thì phát hiện ông Châu Đình Huân (SN 1983, ngụ xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) điều khiển 1 tàu sắt gắn động cơ đang vận chuyển khoảng 11m³ cát.

Qua kiểm tra, ông Huân không xuất trình được giấy tờ, hồ sơ liên quan đến số cát trên. Tổ công tác đã lập biên bản làm việc theo đúng quy định pháp luật để tiếp tục xử lý.

Tiếp đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 15-7, trên tuyến sông Gianh đoạn qua thôn Xuân Hạ (xã Tuyên Hóa), tổ tuần tra do Công an xã Tuyên Hóa chủ trì, phối hợp Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra, phát hiện thuyền gỗ do ông Hồ Ngọc Chuyên (SN 1975, ngụ xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực chưa được cấp phép.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền đã khai thác được khoảng 7m³ cát lòng sông. Lực lượng chức năng đã yêu cầu ông Chuyên chấm dứt hành vi vi phạm và lập biên bản xử lý theo quy định.

Thời gian qua, cùng với công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật, tự nguyện tháo gỡ, ngừng sử dụng tàu thuyền không đủ điều kiện tham gia hoạt động đường thủy.