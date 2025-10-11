HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phát hiện tê tê quý hiếm bò vào sân, người dân Gia Lai mang giao nộp

Đức Anh

(NLĐO) - Phát hiện tê tê quý hiếm bò vào sân nhà, một người dân Gia Lai đã chủ động giao nộp cho công an để thả về tự nhiên.

Sáng 11-10, Công an phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai xác nhận vừa tiếp nhận một cá thể tê tê Java (Manis javanica) do ông Phạm Tấn Vinh (SN 1966; trú khu phố Đệ Đức 1, phường Hoài Nhơn Nam) tự nguyện giao nộp.

Phát hiện tê tê quý hiếm bò vào sân, người dân Gia Lai mang giao nộp - Ảnh 1.

Ông Vinh giao nộp cá thể tê tê cho Công an phường Hoài Nhơn Nam

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 9-10, trong lúc dọn nhà, ông Vinh phát hiện một con tê tê bò vào sân. Nhận thấy đây là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, ông đã chủ động mang đến Công an phường để giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Hoài Nhơn Nam phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Nhơn và cán bộ thú y tiến hành kiểm tra, xác định cá thể trên là tê tê Java, nặng khoảng 1 kg, thuộc nhóm IB – loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sau khi xác định con tê tê có sức khỏe ổn định, lực lượng chức năng đã thả về môi trường tự nhiên tại khu rừng do Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Nhơn quản lý.

Theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP và Nghị định số 64/2019/NĐ-CP, tê tê là loài được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hoặc tiêu thụ dưới bất kỳ hình thức nào.

Phát hiện tê tê quý hiếm bò vào sân, người dân Gia Lai mang giao nộp - Ảnh 3.

Cá thể tê tê được thả về tự nhiên

Hành động tự nguyện của ông Phạm Tấn Vinh được lực lượng chức năng ghi nhận, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã và bảo tồn thiên nhiên.

